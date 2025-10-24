A- A+

Homenagem Equipe do Hospital da Pessoa Idosa canta parabéns a paciente no dia da cirurgia Gesto humanizado marcou o aniversário de dona Marlene durante procedimento no Recife

Uma paciente do Hospital Eduardo Campos da Pessoa Idosa (HECPI), no Recife, viveu um momento inusitado antes de uma cirurgia. No dia em que completou 52 anos, dona Marlene Barros da Silva foi surpreendida pela equipe de enfermagem, que formou um corredor humano e cantou parabéns antes do procedimento.

Humanização no cuidado

A ação partiu da técnica de enfermagem Larissa Francisca, que percebeu a coincidência da data durante o protocolo de segurança. O gesto emocionou a paciente, que afirmou ter entrado na sala de cirurgia "sorrindo e sem medo". O momento foi registrado pela equipe do bloco cirúrgico, responsável por procedimentos de baixa e média complexidade.

Estrutura e atendimento especializado

Desde a inauguração, em 2020, o HECPI, ligado à Prefeitura do Recife, já realizou mais de 23 mil cirurgias. A unidade dispõe de 72 leitos, sendo 10 de UTI, além de atendimento ambulatorial e diagnóstico por imagem. Segundo a supervisora de enfermagem Fabyana Andrade, práticas como essa ajudam a reduzir o medo e aproximam profissionais e pacientes em momentos delicados.

