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PERNAMBUCO Equipe do Sesi Pernambuco conquista 3º lugar em competição internacional de robótica Space Tech obteve destaque no Prêmio Inspiração durante o First Championship, nos Estados Unidos, em sua estreia na competição

A equipe de robótica Space Tech, formada por estudantes do Sesi Pernambuco, conquistou reconhecimento internacional ao garantir o 3º lugar em sua divisão no Prêmio Inspiração durante o First Championship, considerado o maior torneio estudantil de robótica do mundo.

A competição foi realizada em Houston, nos Estados Unidos, entre os dias 28 de abril e 2 de maio, reunindo 336 equipes de diversos países na modalidade First Tech Challenge.

Esta foi a primeira participação do Sesi Pernambuco no mundial. O Prêmio Inspiração é o principal reconhecimento da categoria e valoriza não apenas o desempenho técnico, mas também aspectos como trabalho em equipe, criatividade, impacto social e a forma como os participantes representam os valores da competição.

A Space Tech é formada por oito estudantes, com idades entre 15 e 19 anos, além de dois técnicos. Apesar da estreia no campeonato mundial, o grupo já acumula experiências fora do país. Em junho de 2025, por exemplo, a equipe venceu o Premier Event Run for the Robots, realizado no estado de Kentucky, também nos Estados Unidos, superando mais de 60 times.

Durante o torneio, os estudantes enfrentaram desafios que vão além da construção de robôs. As equipes precisam desenvolver projetos completos, que envolvem programação, engenharia e documentação detalhada do funcionamento das máquinas. Na FTC, os robôs podem chegar a até 19 quilos e são criados a partir de kits reutilizáveis, utilizando tecnologias como Android e linguagens de programação variadas.

A superintendente do Sesi-PE, Claudia Cartaxo, destacou que o reconhecimento internacional reforça o alto nível técnico e o desempenho da equipe pernambucana.

“A participação no First Championship coloca os estudantes em um ambiente global de aprendizado, onde eles são desafiados a desenvolver soluções tecnológicas, habilidades de liderança e colaboração com jovens de diferentes nacionalidades. Toda essa bagagem é fundamental para o futuro pessoal e profissional dos nossos alunos e alunas”, destacou.

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