Equipe médica em Londres usa óculos de realidade mista da Apple em cirurgia pela primeira vez

Uma equipe do hospital Cromwell, em Londres, no Reino Unido, utilizou o Apple Vision Pro, óculos de realidade virtual da gigante norte-americana, para realizar uma cirurgia na coluna de um paciente enquanto uma enfermeira acompanha o procedimento em realidade aumentada.

A enfermeira de instrumentação usou os óculos enquanto ajudava a preparar, acompanhar o processo e escolher as ferramentas corretas. O dispositivo permitiu que ela visse o mundo real com telas virtuais destacando informações importantes.

O software de inteligência artificial ajuda a fazer uma anotação de cada etapa da operação, e faz uma comparação com procedimentos semelhantes realizados por outros cirurgiões. "Isso elimina erros humanos. É uma virada transformadora", disse Suvi Verho, enfermeira líder de instrumentação no Hospital Independente de Londres, ao Daily Mail.

Um dos médicos presentes elogiou o sistema e disse que a tecnologia transformou uma enfermeira de instrumentação com quem nunca tinha trabalhado em alguém com dez anos de experiência.

Segundo a Apple, o Vision Pro vai obedecer comando de voz, do movimento dos olhos e dos gestos dos dedos. Assim, os usuários abrem aplicativos simplesmente olhando para eles, tocando os dedos para selecionar, passando o pulso para rolar ou recorrendo a um teclado virtual para digitar.

Quando a Apple apresentou os óculos de realidade virtual Vision Pro no ano passado em uma conferência de tecnologia, muitos na plateia ficaram boquiabertos com o preço: US$ 3.500 (cerca de R$ 17.330). Isso representa mais do que o quádruplo do custo de um novo iPhone e 14 vezes o custo de um fone de ouvido concorrente da Meta.

