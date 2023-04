Equipes da Operação Lei Seca estarão em rotas estratégicas durante Semana Santa em Pernambuco

A- A+

As equipes da Operação Lei Seca irão reforçar as atividades educativas e de fiscalização durante o feriadão de Semana Santa em Pernambuco, até o próximo domingo (9). É costume na data religiosa crescer a circulação de turistas nas cidades do Agreste do Estado.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), responsável pela operação, as equipes da Lei Seca estarão em locais e rotas estratégicas. O objetivo é oferecer maior seguraça e proteção para quem usa as rodovias pernambucanas.

Durante o feriadão, serão realizadas 49 operações de fiscalização e 12 ações educativas.

As equipes estarão distribuídas em cidades com programação festiva, em horários diversos, como os municípios de Brejo da Madre de Deus, Caruaru e Gravatá, todos no Agreste.

Os bloqueios ocorrem, ainda, na Região Metropolitana do Recife (RMR), assim como nas rotas que levam às praias do Litoral Norte e Sul, como Itamaracá, Ponta de Pedras, Tamandaré e Porto de Galinhas.

"Nós pedimos às pessoas que façam escolhas seguras, quando forem viajar, quando forem se divertir nas festas e nas comemorações em família. Escolhas erradas, como essa mistura entre álcool e direção, podem ter um final muito triste e muito diferente para o que a gente espera deste período", afirmou a coordenadora-executiva da Operação Lei Seca em Pernambuco, tenente-coronel Steice Mavie.

Veja também

VIOLÊNCIA Motorista de ônibus é leva chute na cabeça de homem que não pagou passagem, desmaia e bate veículo em barreira