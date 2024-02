Equipes de bares e restaurantes concluem capacitação sobre o Protocolo Violeta 

A- A+

Funcionários de bares e restaurantes estão concluindo esta semana a capacitação do Protocolo Violeta, Lei Municipal que tem como objetivo prevenir e enfrentar a violência e a importunação sexual contra mulheres. O curso, promovido pela Uninassau em parceria com a Abrasel, é online e gratuito.

Nesta quarta-feira (7), às 10h, colaboradores dos restaurantes Guaiamum Gigante, Bar Real, Seu Tito, Quintal Cozinha Pra Torar, Tradição e Recanto Paraibano e representantes da Abrasel e do centro universitário estarão reunidos em uma ação de conclusão da capacitação.

"Esta é uma iniciativa crucial para disseminar conhecimento para as equipes dos bares e restaurantes, promovendo um ambiente mais seguro para as mulheres e para os estabelecimentos. Uma ação que destaca o compromisso conjunto com o bem-estar e a prevenção da violência", ressalta Rhaissa Soares, diretora executiva da Abrasel em Pernambuco.

A formação é voltada para colaboradores de bares e restaurantes e também para quem se interessar pelo assunto. O objetivo é preparar as pessoas para qualquer tipo de situação de assédio e/ou violência contra mulheres que venha a ocorrer nos estabelecimentos.

Ao todo, o Centro Universitário Maurício de Nassau está disponibilizando quatro cursos com conteúdos sobre o protocolo.

“O primeiro módulo é sobre combate à violência e importunação sexual; no segundo curso, nós vamos tratar sobre o aparato jurídico-legal; o terceiro sobre os protocolos de intervenção e como aplicar esse Protocolo Violeta, Lei Municipal do Recife lançada no mês de novembro de 2023. E teremos o quarto tema que é violência, gênero, raça e classe”, explica Sérgio Murilo Jr., diretor de Governança Social do Grupo Ser Educacional.

Para se inscrever no curso, basta acessar este link.

Protocolo Violeta

O Protocolo Violeta é uma Lei Municipal, de autoria das vereadoras Andreza Romero e Cida Pedrosa, que tem como objetivo prevenir e enfrentar a violência e a importunação sexual contra mulheres, bem como o de promover o acolhimento da pessoa em situação de violência no espaço público, em especial em estabelecimentos comerciais como bares, restaurantes, hotéis e motéis, casas noturnas e academias de ginástica no município do Recife.

São princípios do Protocolo Violeta: a atenção à pessoa em situação de violência, o respeito às decisões dessa pessoa, a repreensão à atitude do agressor e o distanciamento da pessoa em situação de violência. A garantia da privacidade e da presunção de inocência da pessoa em situação de violência também fazem parte dos objetivos do projeto.

Serviço

Ação de conscientização Protocolo Violeta

Horário: 10h

Local: Guaiamum Gigante (R. Dr. José de Góes, 299 - Parnamirim, Recife)

