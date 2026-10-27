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Robótica Equipes de Pernambuco avançam para a competição nacional de robótica Estudantes se destacaram no Festival Regional Sesi de Robótica, no Shopping RioMar, e garantiram vaga nas disputas FLL e FTC, em Salvador

Estudantes pernambucanos garantiram a classificação para a etapa nacional das competições de robótica FIRST LEGO League (FLL) e FIRST Tech Challenge (FTC).



Os resultados foram definidos durante o Festival Regional Sesi de Robótica, realizado nos dias 23 e 24 de outubro, no Shopping RioMar Recife. A próxima fase está prevista para março de 2027, em Salvador, na Bahia.





O evento reuniu alunos dos ensinos fundamental e médio, com competidores a partir dos 9 anos, em desafios que estimulam a criatividade, o pensamento crítico, a programação, a resolução de problemas e o trabalho em equipe.



Na categoria FTC, garantiram vaga as equipes pernambucanas Unity Sunset, do Sesi Escada; Rev Atom, do Sesi Ibura; além da V-Legacy, do Colégio Vita, escola particular de Sergipe.



Já na categoria FLL, avançaram as equipes Kyrios Lego, do Sesi Araripina; Unity Sunrise, do Sesi Escada; Cyber Lego, do Sesi Petrolina, Star Space, equipe de garagem de Paulista; e Shield, de Sergipe.

Equipes de Pernambuco avançam para a competição nacional de robótica. Foto: Divulgação / Sistema Fiepe





A diretora de Educação do Sesi, Mirella Barreto, ressaltou o papel da iniciativa no desenvolvimento dos jovens.



"É uma grande satisfação perceber como as equipes se dedicam, resolvem problemas e vibram com cada resultado. É muito bom premiar esses talentos como mais uma iniciativa para incentivar os jovens a ampliar seus conhecimentos, acreditar no próprio potencial e conquistar novos espaços”, destacou.



Os vencedores da fase nacional em Salvador conquistarão vaga para o torneio mundial de robótica, previsto para 2027, nos Estados Unidos.

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