Equipes de Pernambuco conquistam vagas para competições internacionais de robótica
Classificação veio após desempenho destacado no Festival Nacional de Robótica
Três equipes do SESI Pernambuco tiveram desempenho de destaque no Festival Nacional de Robótica: os times, da categoria FIRST Tech Challenge (FTC) que representaram o estado na competição, conquistaram vagas para eventos internacionais de robótica. Ao todo, as equipes pernambucanas disputaram com outras 45 equipes de todo o Brasil. O evento, que aconteceu de 4 a 8 de março, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, é um dos principais eventos de ciência, tecnologia e inovação voltados para jovens estudantes no país.
Leia também
• Governo de PE realiza audiências públicas sobre obras de duplicação da BR-232 até o Sertão
• Perita da Polícia Científica de PE ganha prêmio internacional com tese apresentada em dança
• Robô cozinheiro com IA vence prêmio internacional de robótica
Um dos grandes destaques foi a equipe Space Tech, do SESI Paulista, que conquistou um feito inédito com a classificação para o campeonato mundial de robótica, que será realizado em Houston, nos Estados Unidos, de 29 de abril a 2 de maio. Além disso, outras duas equipes de Pernambuco também se classificaram para Premier Events internacionais: a Unity Sunset, do SESI Escada, e a REV Atom, do SESI Ibura. Os locais dessas competições ainda serão definidos.
Além das vagas para as competições internacionais, as equipes também conquistaram premiações. A Unity Sunset e a Rev Atom levaram, respectivamente, o 1º e o 2º lugar do Prêmio Pensamento Criativo, que representa quem melhor apresentou aos juízes o processo de engenharia durante a temporada.
- Unity Sunset, do SESI Escada - Foto: Divulgação
- REV Atom, do SESI Ibura - Foto: Divulgação
Já a Space Tech ficou com o 1º lugar do Prêmio Controle, dado à equipe que usa sensores e softwares para aumentar a funcionalidade do robô na arena, e com o 1º lugar do Prêmio Aliança Vencedora, dado às equipes que venceram a partida final. Já na categoria FIRST Lego League Challenge (FLLC), a equipe Kyrios Lego, do SESI Araripina, conquistou o prêmio Girl Inspire, representado pela aluna Sophia Aleixo, de 15 anos.
FTC
Na FIRST Tech Challenge (FTC), estudantes do ensino médio constroem robôs maiores, de até 19kg, a partir de um kit de peças reutilizáveis, tecnologia Android e uma variedade de níveis de programação baseada em CAD, Java e Blocks. Os competidores desenvolvem um portfólio de engenharia para detalhar o funcionamento dos robôs, que devem cumprir atividades, como carregar blocos em uma arena.