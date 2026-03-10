Equipes de Pernambuco conquistam vagas para competições internacionais de robótica

A- A+

Três equipes do SESI Pernambuco tiveram desempenho de destaque no Festival Nacional de Robótica: os times, da categoria FIRST Tech Challenge (FTC) que representaram o estado na competição, conquistaram vagas para eventos internacionais de robótica. Ao todo, as equipes pernambucanas disputaram com outras 45 equipes de todo o Brasil. O evento, que aconteceu de 4 a 8 de março, no Pavilhão da Bienal, em São Paulo, é um dos principais eventos de ciência, tecnologia e inovação voltados para jovens estudantes no país.

Um dos grandes destaques foi a equipe Space Tech, do SESI Paulista, que conquistou um feito inédito com a classificação para o campeonato mundial de robótica, que será realizado em Houston, nos Estados Unidos, de 29 de abril a 2 de maio. Além disso, outras duas equipes de Pernambuco também se classificaram para Premier Events internacionais: a Unity Sunset, do SESI Escada, e a REV Atom, do SESI Ibura. Os locais dessas competições ainda serão definidos.

Além das vagas para as competições internacionais, as equipes também conquistaram premiações. A Unity Sunset e a Rev Atom levaram, respectivamente, o 1º e o 2º lugar do Prêmio Pensamento Criativo, que representa quem melhor apresentou aos juízes o processo de engenharia durante a temporada.

Unity Sunset, do SESI Escada - Foto: Divulgação

REV Atom, do SESI Ibura - Foto: Divulgação

Já a Space Tech ficou com o 1º lugar do Prêmio Controle, dado à equipe que usa sensores e softwares para aumentar a funcionalidade do robô na arena, e com o 1º lugar do Prêmio Aliança Vencedora, dado às equipes que venceram a partida final. Já na categoria FIRST Lego League Challenge (FLLC), a equipe Kyrios Lego, do SESI Araripina, conquistou o prêmio Girl Inspire, representado pela aluna Sophia Aleixo, de 15 anos.

FTC

Na FIRST Tech Challenge (FTC), estudantes do ensino médio constroem robôs maiores, de até 19kg, a partir de um kit de peças reutilizáveis, tecnologia Android e uma variedade de níveis de programação baseada em CAD, Java e Blocks. Os competidores desenvolvem um portfólio de engenharia para detalhar o funcionamento dos robôs, que devem cumprir atividades, como carregar blocos em uma arena.

