Equipes buscam 10 desaparecidos em escombros no Janga; crianças e adolescentes estão na lista

Dez pessoas continuam desaparecidas em meio aos escombros do prédio que desabou na manhã desta sexta-feira (7), no bairro do Janga, em Paulista, Região Metropolitana do Recife.

Segundo o Corpo de Bombeiros, estão sendo procurados dois homens, duas mulheres e seis crianças/adolescentes.

Outras 10 pessoas foram resgatadas da área do desabamento, sendo três mortas, outras três com vida e mais quatro localizadas fora da edificação.

Confira idade e sexo das vítimas encontradas:

Resgatados com vida nos escombros:

- Sexo feminino, 65 anos, socorrida para o Hospital Miguel Arraes;

- Sexo feminino, 15 anos, socorrida para o Hospital da Restauração;

- Sexo masculino, 18 anos, socorrido para o Hospital Miguel Arraes.

Resgatados com vida fora da edificação:

- Sexo masculino - 22 anos

- Sexo masculino - 17 anos

- Sexo masculino - 16 anos

- Sexo masculino - 21 anos

Restagatados sem vida:

- Sexo masculino - 45 anos

- Sexo Masculino - 12 anos

- Sexo Feminino - 43 anos.

A edificação, estilo caixão, fica na rua Dr. Luiz Inácio de Andrade Lima, no bairro do Janga, e desabou, parcialmente, por volta das 6h desta sexta-feira (7).

