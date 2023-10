Equipes de resgate continuam buscas por corpos em famosas boates da Espanha

A- A+

O número de mortos num incêndio que devastou três discotecas adjacentes no sudeste de Espanha, matando pelo menos 13 pessoas, pode aumentar à medida que as equipas de resgate continuam a revistar os destroços, disse a polícia.

Até ao momento não se sabe a origem do incêndio que atingiu as discotecas Teatre, Golden e La Fonda. A porta-voz da boate Teatre, María Dolores Abellán, explicou aos meios de comunicação que o fogo começou na boate La Fonda, local que conta com pista de dança e restaurante, e não no Teatre, como inicialmente noticiado.

O incêndio teria se espalhado de La Fonda para os dois locais anexos da festa. A direção da discoteca Teatre, onde se celebravam vários aniversários neste sábado (30), garantiu aos jornalistas que as suas instalações foram evacuadas devido ao incêndio e que todas as mortes ocorreram em La Fonda, a Polícia Nacional confirmou esta informação ao "El País". As chamas se espalharam pelas casas noturnas da área comercial e de lazer conhecida como Las Atalayas.

Três das cinco pessoas dadas como desaparecidas foram encontradas sãs e salvas na manhã de segunda-feira (2), segundo o prefeito de Múrcia, José Ballesta. “As famílias deles pensaram que eles poderiam ter estado no clube, mas descobriu-se que não”, disse ele à rádio Onda Cero, acrescentando que dois deles passaram o fim de semana fora da cidade.

Até às 7h30 de segunda-feira (horário local), disse Ballesta, nenhum outro corpo havia sido encontrado, mas a polícia disse temer que o número de mortos pelo incêndio ainda possa aumentar.

“Podemos confirmar a triste notícia de que 13 pessoas morreram – três das quais já foram identificadas”, disse um porta-voz da Polícia Nacional à emissora estatal RTVE na manhã de segunda-feira.

“Quando se trata do número de pessoas desaparecidas, optamos pela cautela. Não descartamos que possa haver mais pessoas mortas lá dentro. Ainda não conseguimos entrar no interior do clube… O estado em que se encontram as instalações está a dificultar as coisas tanto aos bombeiros como à polícia.”

A causa do incêndio está sob investigação.

O prefeito e o presidente regional, Fernando López Miras, decretaram três dias de luto oficial após o ocorrido. Além das vítimas que morreram, ao menos outras quatro pessoas, duas mulheres de 22 e 25 anos e dois homens de 41 e 45 anos, receberam tratamento por terem inalado fumaça. As primeiras imagens da região mostram vários jovens nas ruas próximas às discotecas, das quais saía fumaça preta. A maioria das pessoas que estavam no estabelecimento conseguiu abandonar o local por conta própria.

"Mamãe, eu a amo"

“Mamãe, eu a amo, vamos morrer”, disse uma jovem em mensagem de áudio transmitida por um homem que se identificou como Jairo e se apresentou como pai de uma das vítimas. Segundo o homem, a jovem deixou a mensagem de voz às 6h06, na qual se ouvia chorar. Ele não conseguia mais se comunicar com ela desde então.



