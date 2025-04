A- A+

DESABAMENTO Equipes de resgate encontram mais 20 corpos nos escombros de boate na República Dominicana Missão de busca deve ser encerrada nesta quarta-feira; entre os mortos e feridos no incidente estão uma governadora, um membro do Congresso e dois ex-jogadores da Major League Baseball

Os 300 socorristas que continuam a trabalhar entre tijolos, chapas de zinco e barras de aço em Santo Domingo, capital da República Dominicana, encontraram mais 20 corpos nos escombros da área da casa noturna Jet Set, que desabou na madrugada de terça-feira. Com isso, os mortos foram atualizados para 144 pessoas, incluindo o popular cantor de merengue Rubby Pérez, e cerca de 150 feridos. As equipes de resgate estimam que concluirão os esforços a zona do desastre nesta quarta-feira.

— Estamos recuperando 20 corpos que vimos e já temos 12 lá fora — disse o general José Luis Frómeta Herasme, chefe do Corpo de Bombeiros da capital. — Entendemos que hoje concluímos os esforços de resgate, deixando o ambiente limpo.

Entre os mortos e feridos no incidente estavam, além de Pérez, uma governadora, um membro do congresso da República Dominicana e dois ex-jogadores da Major League Baseball.

O teto da boate Jet Set desabou repentinamente por volta das 00h45 (01h45 de terça-feira em Brasília) durante uma festa dançante que era tradição nas segundas-feiras de Santo Domingo há décadas, com a participação de turistas e da elite da sociedade dominicana. O prédio, um antigo cinema, tinha pelo menos 50 anos e foi palco de um incêndio há vários anos. Autoridades disseram não saber quantas pessoas estavam no local no momento do desabamento e que estão concentradas nos resgates, ainda não tendo começado a investigar a causa da tragédia.

Equipes de resgate equipadas com máquinas pesadas, drones e cães farejadores trabalharam noite adentro em uma busca frenética por sobreviventes, com ajuda de brigadas enviadas por Porto Rico e Israel. Quase 17 horas depois da tragédia, a possibilidade de encontrar sobreviventes diminui, com o COE informando não ter encontrado ninguém com vida desde a tarde de terça-feira.

Dezenas de pessoas se aglomeraram nos arredores da casa noturna, assim como no entorno de hospitais e do necrotério, em busca de notícias de parentes. Entre as vítimas, foram confirmadas algumas personalidades do país, incluindo o cantor Rubby Pérez, que se apresentava no local, os ex-jogadores de beisebol Tony Blanco e Octavio Dotel, que jogaram na liga profissional americana, e a governadora da província de Monte Cristi, Nelsy Cruz.

A primeira-dama da República Dominicana, Raquel Arbaje, afirmou que a governadora ligou para o presidente Luis Abinader às 00h49, enquanto estava presa nos escombros. Ela chegou a ser retirada do local com vida, mas morreu em um hospital.

"Lamentamos profundamente a tragédia que ocorreu na boate Jet Set", escreveu o presidente, que decretou três dias de luto nacional. "Estamos acompanhando o incidente minuto a minuto desde que ocorreu".

Tragédia

O desabamento na Jet Set já é uma das maiores tragédias no país caribenho, que recebeu 11 milhões de turistas em 2024. Duas décadas antes, em 2005, 136 detentos de uma penitenciária em Higüey, no leste do país, morreram em um incêndio. Em 2023, 38 pessoas morreram em uma explosão em San Cristóbal, a meia hora de carro de Santo Domingo.

A Jet Set afirmou, em um comunicado, que colabora "de forma total e transparente" com as autoridades para "esclarecer o ocorrido", embora fontes no governo tenham dito que nenhuma investigação foi iniciada enquanto os esforços estão concentrados na operação de resgate.

Carlos Mendoza Díaz, presidente da Associação Dominicana de Engenheiros, Arquitetos e Agrimensores, disse que o edifício tinha décadas de existência e havia sido danificado recentemente.

— Coletamos informações de que não se tratava apenas de uma estrutura com mais de 50 anos, construída para um cinema e posteriormente convertida em boate, e, obviamente, esses são parâmetros de segurança diferentes — disse Díaz. — Também sabemos que ocorreu um incêndio há alguns anos, e talvez a combinação desses eventos possa ter causado o desabamento.

Não há um balanço oficial do número de presentes no show. A casa tem capacidade para 700 pessoas em mesas e quase mil de pé. O canal SIN informou que para a noite de terça-feira havia 267 reservas, algumas com até 10 integrantes.

Veja também