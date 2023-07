A- A+

espanha Equipes de resgate espanholas procuram por 200 migrantes desaparecidos no Atlântico Embarcação sumiu em trajeto que seguia do Senegal às Ilhas Canárias; avião foi mobilizado para as buscas

Equipes de resgate foram mobilizadas para realizar as buscas por uma embarcação que desapareceu com cerca de 200 pessoas a bordo, informou a Salvamento Marítimo nas redes sociais nesta segunda-feira (10). Os imigrantes haviam saído do Senegal em direção às Ilhas Canárias, na Espanha, quando o barco sumiu no Oceano Atlântico.

"O avião Sasemar 101, mobilizado a partir do Centro de Coordenação de Resgate Marítimo de Las Palmas, continua com as buscas de uma embarcação que saiu do Senegal com cerca de 200 pessoas a bordo. Também estão sendo emitidos avisos a todos os velejadores", publicou.

Segundo a ONG espanhola Caminando Fronteras, o barco deixou a cidade senegalesa de Kafountine em 27 de junho. Coordenadora da organização, Helena Maleno disse que os familiares relataram o desaparecimento "quando passaram dias e não tiveram notícias".

Este não é, porém, o único desaparecimento que a organização alerta. A ONG também pede ajuda para as buscas de outras duas embarcações que teriam saído da costa senegalesa em 23 de junho. Uma delas teria 65 pessoas e a outra, entre 50 e 60.

"Eles estão na água há muitos dias, mas são barcos de madeira e ainda temos tempo para ter bons meios de resgate para salvar vidas" afirmou Maleno.

Veja também

Araripina Motociclista bêbado oferece dinheiro a PRFs para livrar flagrante e é preso por corrupção no Sertão