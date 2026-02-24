Equipes federais reforçam atendimento a afetados por chuva em MG
Força Nacional do SUS segue para Juiz de Fora e Ubá
Equipes da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), do Sistema Único de Assistência Social (Suas) e do Departamento de Emergências em Saúde Pública do Ministério da Saúde vão reforçar com médicos, enfermeiros, psicólogos e outros profissionais a resposta ao temporal que deixou ao menos 23 mortos nas cidades mineiras de Juiz de Fora e Ubá.
A mobilização foi anunciada mais cedo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que realiza visita oficial aos Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira (24). As equipes de saúde também levarão kits de emergência contendo medicamentos e insumos.
Segundo o governo federal, ainda nesta terça, os locais impactados recebem seis profissionais de saúde para apoiar a articulação local, conduzir o diagnóstico situacional e iniciar a montagem do Comando de Operações de Emergência em Saúde.
Na quarta (25), mais 15 profissionais vão trabalhar no levantamento de demandas prioritárias, primeiros cuidados assistenciais e apoio em saúde mental à população e aos trabalhadores do SUS.
Defesa Civil Nacional
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, e o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, também farão parte da força-tarefa federal que atuará nas cidades afetadas na Zona da Mata de Minas Gerais.
A Defesa Civil Nacional enviou na manhã desta terça oito técnicos especialistas do Grupo de Apoio a Desastres (Gade). Os profissionais vão colaborar para acelerar as ações de assistência humanitária, para o restabelecimento de serviços essenciais e para a reconstrução nas cidades atingidas.
Segundo o ministro Waldez Góes, a prioridade da Defesa Civil Nacional tem sido atuar em alerta máximo, concentrada nas ações de socorro às populações afetadas. O órgão também trabalha na orientação das etapas de reconhecimento federal à situação de calamidade e de resposta ao desastre nos municípios.
Juiz de Fora e Ubá continuam na região sob alerta de Grande Perigo, conforme escala do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso abrange 606 cidades do Sudeste, Sul e Nordeste do país.
O alerta teve início às 9h45 desta terça (24) e deve terminar às 23h59 da próxima sexta-feira (27). São esperados volumes de chuva superiores a 60 milímetros por hora (mm/h) ou acima de 100 milímetros por dia (mm/dia), o que causa grande risco de alagamentos e transbordamentos relevantes, além de grandes deslizamentos de encostas em municípios com áreas classificadas como de risco.