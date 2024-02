A- A+

RECIFE "O apartamento que estávamos era perto, era só atravessar a rua", diz amigo de turista morto Local onde Talles de Couto Lemgruber Kropf estava hospedado ficava a 20 metros do local do crime

Atravessar a rua foi o que precisou para que Talles de Couto Lemgruber Kropf fosse esfaqueado na avenida Domingos Ferreira, em Boa Viagem, Zona Sul do Recife, na madrugada desta quarta-feira (14). O turista estava hospedado a 20 metros do Bar do Paulinho, onde foi fazer um lanche e, na volta, sofreu o latrocínio.

"O apartamento que estávamos era perto do local, era apenas atravessar a rua", informou Reinaldo Mendes Júnior, engenheiro de Produção e amigo de Talles.

"A gente estava em um grupo de nove amigos em dois apartamentos diferentes, pertinho um do outro", informou Reinaldo.

Por ser o único com vontade de parar para comer após a festa privada Carvalheira na Ladeira que havia começado na terça-feira de Carnaval, Talles foi para o Bar do Paulinho e até mandou foto para os amigos quando chegou ao estabelecimento chamando para o local.

Segundo o engenheiro, Talles não morreu imediatamente após ser esfaqueado. Ele chegou a falar com algumas pessoas, mas os amigos não estavam perto para saber o que aconteceu.

"Ele conseguiu dar o endereço onde a gente estava, aí a pessoa foi lá na portaria avisar. Meus outros amigos que estavam chegando já receberam a notícia e foram atrás dele", contou.

Apesar de estar consciente quando foi socorrido para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Imbiribeira, também na Zona Sul, Talles não resistiu aos ferimentos e morreu.

O grupo voltará com uma recordação triste do Carnaval em Pernambuco. O corpo de Talles será levado para o Rio de Janeiro nesta quinta-feira (15), onde a família irá realizar o velório e sepultamento do corpo.



O crime foi registrado pela Força Tarefa de Homicídios da Capital como latrocínio (roubo seguido de morte). "O fato já está em investigação e segue até a completa elucidação do ocorrido", informou a Polícia Civil de Pernambuco.



