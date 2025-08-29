A- A+

Educação Era Uma Vez Brasil: estudantes da Rede Municipal do Recife farão intercâmbio cultural em Portugal Eles embarcarão para Portugal para vivenciar experiências culturais e refazer caminhos percorridos pela corte portuguesa antes da chegada ao Brasil em 1808

A Rede Municipal de Ensino do Recife divulgou, da tarde dessa quinta-feira (28), os nomes dos estudantes e de um professor que representarão o Recufe em um intercâmbio cultural em Portugal pelo projeto “Era Uma Vez… Brasil”. O anúncio aconteceu no Auditório Dom Helder Câmara, na Escola de Formação de Educadores do Recife Professor Paulo Freire, no bairro da Madalena.

A cerimônia reuniu estudantes, professores e familiares em uma grande celebração da educação, da arte e da história. Esta é a terceira vez que a Rede participa da iniciativa, que envolve uma série de etapas formativas e artísticas.

Ao todo, 48 professores de 42 escolas de Anos Finais participaram de formações específicas, que resultaram na produção de mais de 500 histórias em quadrinhos (HQs). Em julho, 100 estudantes viveram uma etapa imersiva no campus do projeto, aprofundando conhecimentos sobre história, arte e ancestralidade. Realizado pela Origem Produções, o projeto conta com parceria da Secretaria Municipal de Educação de Recife e patrocínio da RTE Rodonaves.

“Era Uma Vez… Brasil”

O “Era Uma Vez… Brasil” conta com o apoio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, pelo Ministério da Cultura, do Governo Federal. A iniciativa discute o processo de colonização brasileira, destacando personagens e histórias invisibilizadas pela narrativa tradicional. O projeto estimula o estudo da história, mas também promove a leitura, escrita, audiovisual e produção de HQs, valorizando a identidade cultural dos jovens.

Para Marici Vila, diretora executiva da Origem Produções, o projeto vai além de uma experiência cultural. “O ‘Era Uma Vez’ é transformador porque nos aproxima da nossa história e ancestralidade. É um processo de evolução, em que cada jovem se descobre, entende sua identidade e reconhece a força do coletivo”, destacou.

A experiência vem transformando a vida de estudantes e famílias. “Como mãe preta da periferia, ver minha filha conquistar esse espaço é um sonho. É uma alegria enorme e uma prova de que esse projeto transforma vidas”, disse Shirley Adriane, mãe da estudante Pollyana Maria, que se emocionou ao falar sobre a conquista da filha.

Expectativas

Entre os estudantes selecionados para o intercâmbio, o sentimento de gratidão e amadurecimento foi unânime.

“Sempre digo que, se a gente não der o primeiro passo, ninguém vai dar pela gente. Estar aqui hoje, depois de tudo que vivi, é incrível. Participar do curta-metragem e da imersão no campus foi uma experiência transformadora. Conheci muita gente, troquei ideias, aprendi sobre história e cultura, mas, mais do que isso, amadureci. Essa oportunidade abriu minha mente para novas possibilidades”, relembrou Pollyana Maria, estudante da Escola Municipal de Tempo Integral Maria Sampaio de Lucena, localizada no bairro da Cohab.

Do bairro vizinho, Tejipió, o estudante da Escola Municipal Marechal Rondon, Lucca Carneiro, falou sobre a conquista e a expectativa da ida a Portugal.

“Estou muito feliz por ter chegado até aqui, entre tantos estudantes talentosos. Participar desse projeto despertou algo em mim, abriu portas e trouxe novas perspectivas. Espero aprender ainda mais sobre a história do Brasil e a minha ancestralidade, além de conhecer as diferenças culturais entre Brasil e Portugal", afirmou Lucca. Os recifenses também apresentarão as produções criadas ao longo do projeto, levando um pouco da história e da diversidade cultural do Brasil. Foto: Kleyvson Santos/PCR.

Os recifenses também apresentarão as produções criadas ao longo do projeto, levando um pouco da história e da diversidade cultural do Brasil. Foto: Kleyvson Santos/PCR.

"Vai ser muito especial estar em outro país, visitar lugares que fizeram parte da história que estudamos e poder levar nossas produções e a cultura do Recife para o mundo. É uma honra enorme representar minha escola, meus professores e meus amigos. Estou ansioso por tudo o que vem por aí e muito grato por essa oportunidade”, contou o estudante.

Oportunidades

Os dez estudantes e um professor de História embarcarão para Portugal para vivenciar experiências culturais e refazer caminhos percorridos pela corte portuguesa antes da chegada ao Brasil em 1808. A programação inclui visitas a pontos históricos, escolas e universidades, além de encontros com jovens portugueses. Os recifenses também irão apresentar as produções criadas ao longo do projeto, levando um pouco da história e da diversidade cultural do Brasil.

Cecília Cruz, secretária de Educação do Recife, destaca que a parceria com o ‘Era Uma Vez’ é essencial para dar novas oportunidades aos nossos estudantes, ampliar horizontes e construir uma educação transformadora, que une conhecimento, identidade e cidadania.

“Este é um projeto que resgata histórias muitas vezes apagadas, valoriza a cultura e nos ajuda a entender os diferentes países que existem dentro do nosso próprio país. É uma alegria enorme saber que dez representantes do Recife vão ao mundo contar as nossas histórias e a história das escolas de onde vêm. Esse projeto é muito mais que uma experiência internacional, ele fortalece disciplinas fundamentais como História e Artes e reconhece o talento dos nossos professores e estudantes”, ressaltou.

Com informações da assessoria.

