CESSAR-FOGO EM GAZA

Erdogan anuncia que Turquia participará do mecanismo de vigilância do acordo de Gaza

O chefe de Estado também destacou a vontade da Turquia de participar "com a comunidade internacional nos esforços de reconstrução de infraestruturas" do território palestino

Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, anuncia que Turquia participará do mecanismo de vigilância do acordo de Gaza - Foto: AFP

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quinta-feira (9) que a Turquia participará de um grupo de trabalho encarregado de monitorar a implementação do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.

"Esperamos que a Turquia participe do grupo de trabalho que monitorará a implementação do acordo na prática", disse o presidente turco, que enviou uma delegação ao Egito, onde o acordo de trégua está sendo negociado.

O chefe de Estado também destacou a vontade da Turquia de participar "com a comunidade internacional nos esforços de reconstrução de infraestruturas" do território palestino.

"Para permitir que Gaza se levante, apoiaremos os esforços de reconstrução junto com a comunidade internacional", declarou durante um discurso na ocasião do início do ano letivo acadêmico.

Também afirmou que "é crucial fornecer urgentemente ajuda humanitária completa a Gaza, a troca de reféns e prisioneiros, e que Israel pare imediatamente seus ataques".

