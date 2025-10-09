Erdogan anuncia que Turquia participará do mecanismo de vigilância do acordo de Gaza
O chefe de Estado também destacou a vontade da Turquia de participar "com a comunidade internacional nos esforços de reconstrução de infraestruturas" do território palestino
O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, anunciou nesta quinta-feira (9) que a Turquia participará de um grupo de trabalho encarregado de monitorar a implementação do acordo de cessar-fogo entre Israel e o Hamas.
"Esperamos que a Turquia participe do grupo de trabalho que monitorará a implementação do acordo na prática", disse o presidente turco, que enviou uma delegação ao Egito, onde o acordo de trégua está sendo negociado.
O chefe de Estado também destacou a vontade da Turquia de participar "com a comunidade internacional nos esforços de reconstrução de infraestruturas" do território palestino.
"Para permitir que Gaza se levante, apoiaremos os esforços de reconstrução junto com a comunidade internacional", declarou durante um discurso na ocasião do início do ano letivo acadêmico.
Também afirmou que "é crucial fornecer urgentemente ajuda humanitária completa a Gaza, a troca de reféns e prisioneiros, e que Israel pare imediatamente seus ataques".