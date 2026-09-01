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Internacional Erdogan, da Turquia, sinaliza novos projetos nucleares em parceria com a Rússia Ampliação do programa nuclear com Moscou ocorre sob apreensões internacionais

A Turquia planeja ampliar sua cooperação nuclear com a Rússia para construir mais usinas, afirmou nesta terça-feira (1°), o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

O sinal de aprofundamento dos laços com Moscou deve aumentar as preocupações entre aliados ocidentais, que vêm demonstrando desconforto com a proximidade de Ancara com a Rússia em meio à guerra na Ucrânia.

A Rosatom, estatal russa do setor nuclear, está perto de concluir a usina nuclear de Akkuyu, na costa mediterrânea da Turquia. Quando entrar em operação, seus quatro reatores deverão gerar cerca de 10% da eletricidade consumida no país.

"A usina nuclear de Akkuyu é de grande importância nas relações entre Rússia e Turquia. Estamos agora nas etapas finais", disse Erdogan, sentado ao lado do presidente russo, Vladimir Putin, após uma reunião bilateral à margem da cúpula da Organização para Cooperação de Xangai, no Quirguistão.

Ele acrescentou que, com a Rússia, a Turquia "dará passos conjuntos para inaugurar algumas novas usinas, além da abertura da usina nuclear de Akkuyu". As declarações foram divulgadas pela agência estatal turca Anadolu.

Erdogan também afirmou que as relações entre os dois países estão "hoje em um nível muito mais avançado do que em qualquer período anterior". Putin, por sua vez, classificou a Turquia como "um de nossos parceiros privilegiados".

A Turquia depende de importações de energia, que atendem cerca de 70% de suas necessidades energéticas. As importações turcas provenientes da Rússia somaram US$ 42,37 bilhões no ano passado, segundo dados de comércio internacional das Nações Unidas. Desse total, US$ 29,8 bilhões corresponderam ao setor de energia.

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