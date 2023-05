Erdogan defende Putin após acusação de interferência eleitoral

A- A+

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, defendeu, nesta sexta-feira (12), seu colega russo, Vladimir Putin, de acusações de suposta interferência eleitoral de Moscou na Turquia.

Kemal Kilicdaroglu, candidato que faz oposição a Erdogan, acusou nessa quinta (11) cidadãos russos, que não identificou, de espalharem "deepfakes" e outras formas de desinformação para tentar influenciar o resultado da votação do próximo domingo.

O Kremlin negou as acusações e Erdogan defendeu Putin em pronunciamento na TV.

"O senhor Kemal ataca a Rússia, o senhor Putin. Não concordarei com isso. Nossas relações com a Rússia não são menos importantes do que as que temos com os Estados Unidos", declarou o presidente turco.

Erdogan mantém boas relações com Moscou desde o começo da invasão russa à Ucrânia, em 24 de fevereiro de 2022. Membro da Otan, a Turquia se beneficiou de descontos nas importações de energia russa e se recusou a apoiar as sanções ocidentais contra o Kremlin.

Erdogan divulgou vídeos falsos em alguns de seus comícios tentando associar Kilicdaroglu ao PKK, organização armada curda proibida no país e que a Turquia e seus aliados consideram um grupo terrorista.

