Dom, 05 de Abril

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornaldomingo04/04/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Guerra no Oriente Médio

Erdogan diz que impasse na guerra Irã-Israel-EUA exige esforços globais para encerrar conflito

Líder turco destacou também as iniciativas para promover uma solução pacífica na guerra entre Ucrânia e Rússia

Reportar Erro
O presidente da Turquia, Recep Tayyip ErdoganO presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan - Foto: Angela Weiss/AFP

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, para tratar de temas relacionados à aliança, além de questões regionais e globais. Em postagem no X, Erdogan avalia que o cenário desencadeado pelos ataques ao Irã gerou um "impasse geoestratégico" e defendeu que a comunidade internacional "intensifique esforços" para encerrar o conflito. O presidente turco também ressaltou a importância do apoio da Otan à defesa aérea de seu país, afirmando que a solidariedade entre os membros reforça o poder de dissuasão da Aliança.

O líder turco destacou ainda as iniciativas do país para promover uma solução pacífica para a guerra entre Ucrânia e Rússia.

Leia também

• Os últimos acontecimentos da guerra no Oriente Médio

• Guerra no Oriente Médio provocou impasse "geoestratégico", diz presidente da Turquia

• Exportações de petróleo bruto iraniano da ilha de Kharg aumentaram apesar da guerra

Durante a conversa, Erdogan mencionou o 77º aniversário da Otan e expressou, em expectativa de que a próxima cúpula da organização, prevista para 7 e 8 de julho, em Ancara, resulte em decisões que fortaleçam a resiliência e a eficácia da Aliança diante de desafios futuros.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter