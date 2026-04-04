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Guerra no Oriente Médio Erdogan diz que impasse na guerra Irã-Israel-EUA exige esforços globais para encerrar conflito Líder turco destacou também as iniciativas para promover uma solução pacífica na guerra entre Ucrânia e Rússia

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, conversou por telefone com o secretário-geral da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), Mark Rutte, para tratar de temas relacionados à aliança, além de questões regionais e globais. Em postagem no X, Erdogan avalia que o cenário desencadeado pelos ataques ao Irã gerou um "impasse geoestratégico" e defendeu que a comunidade internacional "intensifique esforços" para encerrar o conflito. O presidente turco também ressaltou a importância do apoio da Otan à defesa aérea de seu país, afirmando que a solidariedade entre os membros reforça o poder de dissuasão da Aliança.

O líder turco destacou ainda as iniciativas do país para promover uma solução pacífica para a guerra entre Ucrânia e Rússia.

Durante a conversa, Erdogan mencionou o 77º aniversário da Otan e expressou, em expectativa de que a próxima cúpula da organização, prevista para 7 e 8 de julho, em Ancara, resulte em decisões que fortaleçam a resiliência e a eficácia da Aliança diante de desafios futuros.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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