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Turquia

Erdogan diz que Israel quer 'apagar a Palestina da agenda da humanidade'

Presidente turco critica ações do governo Netanyahu e afirma que a Palestina continuará em pauta internacional

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O presidente da Turquia, Recep Tayyip ErdoganO presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan - Foto: LUDOVIC MARIN/POOL/AFP

Israel pretende "apagar a Palestina da agenda da humanidade", afirmou, nesta quarta-feira (12), o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

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"É um fato que o governo de [o premiê israelense, Benjamin] Netanyahu pretende apagar a Palestina da agenda da humanidade, aproveitando-se do caos e dos novos conflitos na região. Faça o que fizer, não conseguirá", afirmou o dirigente turco.

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