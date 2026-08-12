A- A+

Turquia Erdogan diz que Israel quer 'apagar a Palestina da agenda da humanidade' Presidente turco critica ações do governo Netanyahu e afirma que a Palestina continuará em pauta internacional

Israel pretende "apagar a Palestina da agenda da humanidade", afirmou, nesta quarta-feira (12), o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante uma coletiva de imprensa conjunta com o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas.

"É um fato que o governo de [o premiê israelense, Benjamin] Netanyahu pretende apagar a Palestina da agenda da humanidade, aproveitando-se do caos e dos novos conflitos na região. Faça o que fizer, não conseguirá", afirmou o dirigente turco.

Veja também