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Turquia Erdogan fecha universidade liberal de Istambul Inaugurada em 1996 e conhecida pelo seu perfil liberal, a faculdade possui mais de 20.000 estudantes turcos e estrangeiros, além de professores-pesquisadores em algumas áreas

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, tentou nesta sexta-feira (22) o fechamento de uma importante universidade privada de Istambul, em pleno ano letivo, segundo um decreto publicado no Diário Oficial.

O decreto retira a licença de funcionamento da Universidade Bilgi de Istambul, alegando um dispositivo legislativo que prevê a possibilidade de encerramento de uma instituição privada se "o nível esperado de ensino e formação (...) for insuficiente".

A Universidade Bilgi, inaugurada em 1996 e conhecida pelo seu perfil liberal, tem mais de 20.000 estudantes turcos e estrangeiros, além de professores-pesquisadores em algumas áreas.

O Conselho Turco de Ensino Superior (YÖK) prometeu adotar "as medidas possíveis" para que os estudantes desta universidade de Ciências Sociais, que façam suas provas finais do semestre em junho, "não sofram nenhum prejuízo".

O YÖK não explicou se os estudantes serão realocados em outras instituições, nem como poderão validar seu ano letivo.

"A Constituição é clara: as universidades são criadas por lei e seu fechamento só pode ser feito por lei. Mas quem se importa?", reagiu na rede social X Yaman Akdeniz, professor de Direito da Universidade Bilgi.

“Não ficaremos em silêncio diante dessa ilegalidade”, acrescentou.

No ano passado, a Justiça nomeou um administrador para o centro de ensino, após uma operação contra o conglomerado turco que o controlava, acusado de lavagem de dinheiro e fraude fiscal.

A Universidade Bilgi participa do programa de intercâmbio Erasmus e recebe todos os anos muitos estudantes europeus e de outros continentes.

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