CONFLITO NO ORIENTE MÉDIO Erdogan não vê 'nenhuma diferença' entre Hitler e Netanyahu O presidente turco aumentou as críticas contra Israel ante a destruição causada em Gaza com uma ofensiva ordenada pelo premiê israelense

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta quarta-feira (27) que não vê "nenhuma diferença" entre Adolf Hitler e o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, que logo respondeu, em uma escalada verbal diante da guerra em Gaza.

"Não há nenhuma diferença entre Netanyahu e Hitler", declarou Erdogan em uma cerimônia oficial em Ancara.

Netanyahu "é mais rico que Hitler" e "obtém todo o tipo de apoio dos países ocidentais e dos Estados Unidos", acrescentou.

O presidente turco aumentou as críticas contra Israel ante a destruição causada em Gaza com uma ofensiva ordenada pelo premiê israelense contra o movimento islamista palestino Hamas, em resposta ao sangrento ataque dos combatentes deste grupo em 7 de outubro.

Erdogan definiu Israel como um "Estado terrorista", chamou Netanyahu de "açougueiro de Gaza" e considerou o Hamas, que governa esse território palestino, como um "grupo de libertação".

A resposta do primeiro-ministro israelense não tardou.

"Erdogan, que comete genocídio contra os curdos e ostenta o recorde mundial de prisões de jornalistas que se opõem ao seu regime, é a última pessoa que pode nos dar lições de moral", afirmou em uma nota.

Segundo ele, Israel "luta para eliminar a organização terrorista mais abominável e brutal do mundo", culpada de "crimes contra a humanidade", acrescentou.

O ataque do Hamas no sul de Israel deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis, de acordo com um balanço da AFP com base em dados israelenses. Em torno de 250 pessoas foram levadas como reféns.

Em Gaza, foram 21.100 mortes, majoritariamente mulheres e crianças, em bombardeios e operações terrestres israelenses, de acordo com o Ministério da Saúde do Hamas.

