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MUNDO

Erdogan pede inclusão da Turquia nas estruturas de defesa europeias

O chefe de Estado fez referência em particular ao programa SAFE da União Europeia, do qual o país foi excluído

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Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan Presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan  - Foto: AFP

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, pediu nesta segunda-feira (29) que a Turquia seja incluída nas estruturas de defesa europeias e o fim das restrições impostas à sua indústria, antes da reunião de cúpula da Otan que acontecerá em Ancara nos dias 7 e 8 de julho.

O chefe de Estado fez referência em particular ao programa SAFE da União Europeia, do qual a Turquia foi excluída e que permite à Comissão Europeia arrecadar e distribuir fundos para apoiar as capacidades de defesa dos Estados-membros, nas áreas industrial e tecnológica.

"Se quisermos superar os desafios que enfrentamos, devemos compartilhar a carga de forma justa e equitativa entre nossos aliados, eliminando os obstáculos ao comércio da indústria de defesa", declarou o presidente turco durante o discurso de abertura da cúpula parlamentar da Otan em Istambul.

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Ele também insistiu que Ancara deveria participar "das iniciativas de defesa e segurança no continente".

A Turquia possui o segundo maior Exército da Otan em número de efetivos e sua indústria de defesa, que está em forte crescimento, ocupa a 11ª posição no cenário mundial.

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