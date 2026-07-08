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Internacional Erdogan pretende antecipar meta da Otan de 5% de gastos com defesa em 5 anos, para 2030 Presidente destacou ainda o avanço da indústria de defesa turca, afirmando que o país passou a figurar entre os dez maiores do mundo em capacidade de produção e exportação de equipamentos militares

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, afirmou nesta quarta-feira, 8, que o país pretende atingir até 2030 a nova meta da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) de destinar 5% do Produto Interno Bruto (PIB) à defesa, antecipando em cinco anos o prazo de 2035 estabelecido pela aliança.

Na abertura da cúpula da Otan, em Ancara, Erdogan disse que o governo já adotou medidas para elevar os gastos militares para 3,5% do PIB antes de 2030 e informou que as despesas relacionadas à segurança e à resiliência já alcançaram 1,5% do orçamento, permitindo que a Turquia cumpra o objetivo agregado de 5%.

O presidente destacou ainda o avanço da indústria de defesa turca, afirmando que o país passou a figurar entre os dez maiores do mundo em capacidade de produção e exportação de equipamentos militares. Segundo ele, Ancara destinou um orçamento adicional de US$ 24 bilhões ao projeto de defesa aérea "Domo de Aço", com o objetivo de reforçar as capacidades de defesa antiaérea e antimísseis da Otan.

Erdogan também defendeu o fim das restrições entre aliados na cooperação em defesa, "especialmente na indústria de defesa", reforçou, e criticou a exclusão de países que não pertencem à União Europeia (UE) de iniciativas de segurança no bloco. Segundo ele, essa exclusão provocaria uma "divisão artificial" na Europa e desperdiçaria recursos que poderiam ser empregados de forma mais eficiente em cooperação com a Otan.

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