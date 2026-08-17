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SAÚDE Ereções ao acordar podem indicar problemas de saúde? Veja o que estudos apontam Mudanças persistentes nesse padrão podem estar relacionadas à circulação, aos hormônios e à saúde cardiovascular

As ereções que acontecem durante o sono são comuns e não dependem necessariamente de estímulo sexual. Conhecidas na medicina como tumescência peniana noturna, fazem parte de processos naturais do organismo durante determinadas fases do descanso.

Pesquisas mostram que esse fenômeno está relacionado ao funcionamento dos sistemas vascular, neurológico e hormonal. Por isso, uma mudança repentina que permanece ao longo do tempo pode merecer atenção.

A frequência varia com a idade. Homens mais jovens costumam apresentar episódios noturnos com maior regularidade, enquanto a ocorrência tende a diminuir ao longo dos anos. Essa redução gradual, por si só, não indica necessariamente um problema.





A preocupação aparece principalmente quando a mudança é inesperada e persiste por semanas. A ausência frequente pode estar associada à disfunção erétil e a condições como diabetes e pressão alta. Problemas circulatórios também podem dificultar a obtenção ou manutenção de uma ereção.

A relação com a saúde cardiovascular também é estudada. Como o processo depende de um bom fluxo sanguíneo, alterações nos vasos podem afetar a função sexual antes mesmo de outros sinais de doença cardíaca se manifestarem.

Não acordar ocasionalmente com uma ereção, portanto, não significa necessariamente que exista algo errado. Já uma mudança persistente, sobretudo quando acompanhada de outras alterações na função sexual e merece avaliação médica.

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