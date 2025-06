A- A+

Mundo Erick é rebaixado a tempestade tropical enquanto avança pelo sul do México Pouco antes de tocar terra, o furacão chegou a atingir a categoria 4 na escala Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5)

O furacão Erick foi rebaixado nesta quinta-feira (19) a tempestade tropical enquanto avança pelo sul do México, após ter entrado de madrugada pela costa pacífica do país, onde, até o momento, deixou apenas danos materiais, segundo informaram as autoridades.

Erick registra ventos máximos sustentados de 85 quilômetros por hora e se desloca pelo estado de Guerrero (sul) a 19 km/h, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, na sigla em inglês) em seu boletim das 18h (horário de Brasília).

O NHC prevê que a tempestade continuará se movendo pela região sul-sudoeste do país até se dissipar na noite desta quinta-feira. No entanto, espera-se que continue provocando chuvas intensas, com risco de inundações e deslizamentos de terra.

Pouco antes de tocar terra, Erick chegou a atingir a categoria 4 na escala Saffir-Simpson (que vai de 1 a 5).

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, informou que "até agora não há registro de nenhuma vítima fatal", mas alertou que são esperadas chuvas nos estados de Guerrero, Oaxaca e Chiapas (sul), além de Veracruz (leste) e Puebla (centro).

Ela também agradeceu à população por seguir "de forma muito responsável" as recomendações das autoridades, em uma mensagem divulgada em suas redes sociais.

A mandatária informou que 15 trechos de rodovias foram interditados e que um hospital do seguro social sofreu infiltrações de água no estado de Oaxaca (sul), além de mais de 123 mil usuários afetados por cortes de energia elétrica.

No porto de Acapulco — que em 2023 foi atingido pelo furacão Otis, de categoria 5, que deixou cerca de 50 mortos — registra-se chuva, comércios fechados e pouca movimentação nas ruas. Nos dias anteriores, os moradores estocaram alimentos, água e abasteceram veículos.

– Efeitos na costa –

A chuva começou no final da tarde de quarta-feira na costa do Pacífico, após um dia de sol.

Em Guerrero e Oaxaca, aeroportos e portos foram fechados, e aulas e atividades não essenciais foram suspensas.

Em Puerto Escondido, um destino turístico popular com cerca de 30 mil habitantes, ruas ficaram alagadas, outdoors e galhos de árvores caíram. A região ficou sem energia elétrica e sem sinal de celular, observou um repórter da AFP.

Militares recolhiam destroços na manhã desta quinta-feira, enquanto moradores tentavam recuperar embarcações que ficaram soterradas na areia da praia.

"A água nunca tinha batido com essa intensidade" em Puerto Escondido, afirmou o comerciante Luis Alberto Gil, de 44 anos.

O governo mobilizou centenas de militares como parte do plano de contingência e mais de 2.000 abrigos foram disponibilizados.

Por sua localização geográfica, o México sofre todos os anos com a passagem de ciclones, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, normalmente entre maio e novembro.

Em setembro de 2024, a costa sul do Pacífico mexicano foi atingida duas vezes pelo furacão John, que chegou à categoria 3 e causou pelo menos 15 mortes, a maioria em Acapulco.

