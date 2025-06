A- A+

méxico Erick perde força enquanto avança pelo oeste do México O furacão sopra ventos máximos sustentados de até 140 km/h e se desloca a 19 km/h

O furacão Erick perdeu força nesta quinta-feira(19), para a categoria 1, após tocar o solo do estado de Oaxaca, oeste do México, costa do Pacífico, afirmou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O furacão sopra ventos máximos sustentados de até 140 km/h e se desloca a 19 km/h, disse o instituto em seu boletim das 15h GMT (12h em Brasília).

O NHC informou que Erick se moverá pelo território mexicano até se dissipar na noite desta quinta-feira.

No entanto, espera-se que continue causando fortes chuvas, com riscos de inundações e deslizamentos de terra.

Pouco antes de atingir o continente, Erick atingiu a categoria 4 na escala Saffir-Simpson (1 a 5).

O Serviço Meteorológico Nacional do México (SMN) prevê chuvas nos estados de Guerrero, Oaxaca e Chiapas (sul), além de Veracruz (leste) e Puebla (centro).

A presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, agradeceu à população por ter atendido "todos os pedidos das autoridades para que se abrigassem em suas casas".

"Dado que (o furacão) entrou há pouco tempo, estamos em contato com a Defesa e a Marinha, que estão na área, e poderemos informar em algumas horas quais são os efeitos sobre essas populações”, disse ela em sua coletiva de imprensa habitual.

A chuva chegou ao porto de Acapulco, onde 50 pessoas morreram na passagem do Otis em 2023. As lojas estavam fechadas e havia baixa mobilidades de moradores, que se anteciparam em estocar comida, água e gasolina.

Efeitos na costa

A chuva começou no final da tarde de quarta-feira, após um dia ensolarado.

Os estados de Guerrero e Oaxaca fecharam aeroportos e portos além de suspenderem aulas e atividades não essenciais.

Em Puerto Escondido, um destino turístico popular com quase 30.000 habitantes, ruas ficaram alagadas, placas e galhos de árvores caíram. A região ficou sem energia elétrica e sem sinal de celular, observou um repórter da AFP.

Soldados estavam limpando os escombros na manhã desta quinta-feira, enquanto moradores tentavam recuperar alguns barcos soterrados na areia.

A água "nunca bateu com tanta força" em Puerto Escondido, disse o comerciante Luis Alberto Gil, de 44 anos. "Derrubou uma estátua" que ficava na praia e atingiu "diretamente" seu negócio, lamentou.

O governo mobilizou centenas de soldados como parte do plano de contingência, e mais de 2.000 abrigos foram habilitados.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido por ciclones todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

Em setembro de 2024, a costa sul do Pacífico mexicano foi atingida duas vezes pelo furacão John, que atingiu a categoria 3 e causou pelo menos 15 mortes, a maioria delas em Acapulco.

