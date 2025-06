A- A+

FURACÃO Erick toca o solo como furacão de categoria 3 no oeste do México A previsão é de que continue sua trajetória pelo sul do México ao longo do dia, enquanto perde força

O furacão Erick tocou o solo do estado de Oaxaca, oeste do México, nesta quinta-feira (19), como uma poderosa tempestade de categoria 3, com previsão de causar inundações e deslizamentos de terra, informou o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC).

O furacão soprava ventos máximos sustentados de até 205 km/h quando atingiu o continente a leste de Punta Maldonado, informou o NHC em suas redes sociais.

Às 12h GMT (9h em Brasília), movia-se para o noroeste a 15 km/h. A previsão é de que continue sua trajetória pelo sul do México ao longo do dia e enfraqueça "rapidamente" à medida que avança sobre uma cadeia montanhosa, segundo o NHC.

Fortes chuvas devem causar "inundações e deslizamentos de terra com risco de mortes, especialmente em áreas de terreno íngreme" nos estados de Oaxaca e Guerrero, informou o NHC.

Um perigoso ciclone pode causar inundações costeiras nos arredores do local em que tocou o solo.

Autoridades mexicanas também esperam fortes chuvas no estado de Chiapas.

O Erick atingiu a categoria 4 na escala Saffir-Simpson pouco antes de atingir o continente.

Nesta quinta-feira, a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, agradeceu à população por ter atendido "todos os pedidos das autoridades para que se abrigassem em suas casas".

"Dado que (o furacão) entrou há pouco tempo, estamos em contato com a Defesa e a Marinha, que estão na área, e poderemos informar em algumas horas quais são os efeitos sobre essas populações”, disse ela em sua coletiva de imprensa habitual.

No porto de Acapulco, atingido pelo furacão Otis de categoria 5 em 2023, centenas de moradores correram para abastecer seus carros, comprar mantimentos e água por receio de desabastecimento. O Otis provocou cerca de 50 mortes.

Costa sul em alerta

A chuva começou no final da tarde, após um dia ensolarado na quarta-feira.

A costa do Pacífico Sul está em alerta, fechando aeroportos e portos e suspendendo aulas e atividades não essenciais.

Puerto Escondido, com quase 30.000 habitantes e um porto turístico popular, é a maior cidade da região e pode ser atingida pela muralha de ventos do ciclone. Seu comércio fechou no final da tarde e os barcos estavam abrigados ao longo da costa.

"Dizem que vai chegar aqui, deste lado da costa. Vamos nos certificar para não nos arrependermos depois", disse à AFP Adalberto Ruiz, um pescador de 55 anos.

O governo mobilizou centenas de soldados como parte do plano de contingência, e mais de 2.000 abrigos foram habilitados.

Devido à sua localização geográfica, o México é atingido por ciclones todos os anos, tanto na costa do Pacífico quanto na do Atlântico, geralmente entre maio e novembro.

Em setembro de 2024, a costa sul do Pacífico mexicano foi atingida duas vezes pelo furacão John, que atingiu a categoria 3 e causou pelo menos 15 mortes, a maioria delas em Acapulco.

Veja também