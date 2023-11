A- A+

Saúde Erisipela: entenda diagnóstico do jornalista Evaristo Costa Evaristo compartilhou internação com os seguidores no Instagram

Na última quarta-feira, o jornalista Evaristo Costa compartilhou em suas redes sociais o diagnóstico de celulite e erisipela em sua perna esquerda. Internado, ele escreveu em publicações momentâneas: “Vocês se lembram que recentemente passei por uma severa crise de Crohn — provocada por uma desregulação do sistema imunológico. Não é a causa, mas por estar com baixa imunidade, tenho que ter mais cautela no tratamento”. Pela infecção na pele, ele também foi impedido de viajar.

O que é erisipela?

A erisipela é uma infecção cutânea causada pela bactéria conhecida como Streptococcus pyogenes, mas também pode ser agente do processo infeccioso a Staphylococcus aureus e outros. Ela entra no organismo através de pequenos ferimentos na pele como picadas de insetos, frieiras e micoses de unhas e, se não tratada corretamente, podem afetar os vasos linfáticos e atingir o tecido subcutâneo e o gorduroso. Algumas condições facilitam a infecção, como em pessoas de portadoras de diabetes não compensado, de insuficiência venosa nos membros inferiores e pessoas com baixa imunidade.

Como é feito o diagnóstico de erisipela?

O diagnóstico é feito através de uma avaliação clínica criteriosa, podendo ser necessário a realização de exames de sangue para descartar complicações. Em alguns casos, é preciso uma biópsia e exame de urina para identificar quais bactérias estão causando a infecção. Ela não pode ser considerada uma doença contagiosa, pois é uma infecção secundária que ocorre a partir de feridas.

Fatores de risco da erisipela são:

Os principais fatores de risco para erisipela são: histórico da doença; obesidade; problemas circulatórios, especialmente nas veias de membros inferiores; diabetes; doenças imunossupressoras; uso de medicamentos imunossupressores; declínio do sistema imunológico; doenças de fígado ou dos rins; uso de drogas injetáveis; gravidez.

Principais sintomas da erisipela são:

Calafrios;

Febre alta;

Tremores;

Fraqueza;

Mal-estar;

Náuseas;

Vômitos.

Tratamento para a erisipela:

O tratamento pode ser feito com o uso de antibióticos específicos prescritos por um médico para eliminar a bactéria. O paciente também deve manter repouso, deixando as pernas elevadas para eliminar o inchaço. É preciso tratar também as lesões de pele e as frieiras, mantendo-as limpas para evitar proliferação da bactéria.

