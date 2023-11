Erro quase fatal: menino confunde cobra mais venenosa dos Estados Unidos com bicho de pelúcia

A- A+

Um menino de nove anos quase cometeu um erro fatal ao confundir uma das cobras mais venenosas dos Estados Unidos com um bicho de pelúcia, na Flórida. Angelo Owens estava na casa da avó, na última quarta-feira (8), quando viu algo diferente no cantinho do quintal.



O menino se aproximou do animal, acreditando que ele poderia fazer parte da brincadeira, mas quando chegou a poucos centímetros, se deu conta de que era uma cobra viva.

A cobra era uma Cascavel Diamante Ocidental, a maior serpente venenosa dos Estados Unidos, que pode atingir os 2,5 metros de comprimento. A família de Angelo chamou o departamento de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida, que se recusou a retirar a cobra venenosa, e indicou um centro de répteis que pode também colher o veneno da cobra para produzir o antídoto necessário para salvar potenciais vítimas do réptil.

A mordida da Cascavel Diamante Ocidental é conhecida por ser muito dolorosa, e ela libera um veneno chamado hemotoxina, que mata os glóbulos vermelhos e causa danos aos tecidos do corpo.

O animal também é considerado um excelente nadador. A cascavel-diamante pode ter a pele amarela ou bronzeada, sendo suas principais características os “diamantes” pretos, marrons e bege nas costas. As cobras venenosas também usam a vegetação como cobertura, contando com camuflagem para escondê-las enquanto procuram comida.

