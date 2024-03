A- A+

vulcão Erupção vulcânica de quatro quilômetros ameaça distribuição de água e energia na Islândia Cidade precisou ser evacuada e cerca de 700 turistas deixaram a Blue Lagoon, uma das atrações turísticas mais famosas do país

Uma nova erupção vulcânica desperta a preocupação de autoridades na Islândia desde este sábado (18). Esta é a sétima ocorrência em uma série de eventos que prejudicaram a infraestrutura do país, que precisou decretar alerta de emergência diversas vezes desde então, com fechamento de estruturas turísticas.

Com cerca de quatro quilômetros de extensão, a mais recente intempérie provocou o fechamento da Lagoa Azul — uma das atrações mais famosas do país — e a evacuação da cidade de Grindavik. A preocupação agora é com a rede de distribuição de água na usina elétrica de Svartsengi, que abastece cerca de 30 mil pessoas.

De acordo com o que foi divulgado pelo Instituto Meteorológico Islandês (IMO), apesar da lava apresentar um deslocamento contínuo e lento, há monitoramento por parte de agentes de segurança devido à proximidade do material, que está a cerca de 200 metros da rede de tubulação da usina.

Assista ao vídeo

Quarta erupção desde dezembro

Essa erupção tem sido avaliada pela Agência de Proteção Civil como a maior das sete que aconteceram na Península de Reykjanes desde 2021. Apenas em dezembro de 2023, o local registrou quatro ocorrências. Antes disso, o local estava adormecido por 800 anos.

O evento desperta preocupações de especialistas não apenas pela incidência cada vez mais frequente, mas também pela possibilidade da lava chegar ao Atlântico Norte, onde em contato com a água poderia ocasionar explosões e produção de gases perigosos.

Em fevereiro, em um prévio caso de erupção, imagens mostraram fluxos de lava vermelha elevada até 80 metros no ar, com uma nuvem de fumaça a partir de uma fissura no solo.

"Às 05h30 da manhã (horário local), um pequeno terremoto começou a se intensificar a nordeste de Sýlingarfell. Cerca de 30 minutos depois, uma erupção começou na mesma área", disse o Escritório Meteorológico da Islândia (IMO), no dia 8 de fevereiro.

Com 32 sistemas ativos, a Islândia é a área mais vulcânica da Europa.

Veja também

itália Palácio que sediou festas "bunga bunga" de Berlusconi em Roma vai abrigar jornalistas estrangeiros