Esbarrão de comissária teria feito piloto empurrar controle do avião para baixo em voo da Latam

Chamou atenção nesta semana o incidente com um avião da Latam, que perdeu altitude de maneira brusca na rota Sydney-Auckland. Segundo o jornal The Wall Street Journal, o problema foi provocado pelo esbarrão de uma comissária no assento do piloto. Cerca de 50 pessoas receberam atendimento e 13 ficaram feridas, incluindo dois brasileiros.

Informações de bastidores das investigações obtidas pelo jornal norte-americano apontam que a comissária esbarrou em um botão do assento do piloto enquanto servia a refeição na cabine. O piloto teria sido empurrado para a frente e acabou acionando os controles que jogaram o nariz do avião para baixo.

Segundo o jornal, o botão no qual a comissária esbarrou tem uma tampa de proteção e a regra é que o mecanismo não seja acionado quando o piloto estiver sentado. Em nota, a Latam afirmou que a empresa está colaborando com as autoridades durante a investigação.

"Em relação ao voo LA800, que operou a rota Sydney-Auckland em 11 de março, o LATAM Airlines Group informa que continua trabalhando em coordenação com as autoridades para apoiar a investigação e que não compete à LATAM comentar as especulações em torno do tema", diz o texto.

Passageiros a bordo do Boeing 787 Dreamliner relataram que o avião desceu repentinamente durante sua viagem entre Sydney e Auckland na segunda-feira, causando pânico na cabine. O incidente se soma a uma série de falhas e problemas em aviões da fabricante americana Boeing que colocam em questão a segurança de suas aeronaves.

'Cintos apertados'

"Como resultado do incidente, 10 passageiros de nacionalidades do Brasil (2), França (1), Austrália (4), Chile (1) e Nova Zelândia (2), além de 3 tripulantes de cabine foram levados a um centro médico para verificar seu estado de saúde", indicou a aérea, em comunicado.

"Apenas um passageiro e uma tripulante apresentam lesões que requerem atenção adicional, mas sem risco de morte", acrescentou.

Em Santiago, a Direção Geral de Aeronáutica Civil (DGAC) chilena informou que o incidente "será investigado pela Comissão de Investigação de Acidentes da Nova Zelândia".

O especialista em segurança da aviação Joe Hattley disse à AFP que os problemas técnicos não eram comuns na aviação moderna.

— O registro de voo será fundamental para a compreensão do evento. Dirá aos investigadores se foi um fenômeno atmosférico ou um problema técnico da aeronave — disse Hattley. — A aviação é um meio de transporte seguro. Mas estes tipos de eventos demonstram a necessidade absoluta dos passageiros manterem os cintos de segurança apertados.

Jokat acrescentou que assim que o avião pousou, o piloto foi para a parte traseira do avião.

— Eu perguntei a ele 'o que aconteceu?', e ele disse: 'Perdi brevemente minha instrumentação e de repente ela voltou' — relatou.

