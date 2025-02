A- A+

Deportação Escala em Porto Rico atrasa e adia chegada de voo dos EUA com deportados brasileiros Repatriados também deverão ter que esperar no avião antes de desembarcar para dar prioridade a voo de turistas que chegam da França

O voo com deportados brasileiros vindos dos Estados Unidos deve atrasar sua chegada no Brasil em cerca de uma hora. O avião saiu do estado de Luisiana, nos EUA, e fez uma parada em Porto Rico.

A saída do arquipélago caribenho demorou mais que o previsto e vai adiar a chegada dos imigrantes em Fortaleza, que antes estava prevista para às 15 horas e agora deve acontecer às 16h.

Além do atraso em Porto Rico, os brasileiros devem demorar ainda mais para desembarcar porque a chegada em Fortaleza deverá coincidir com o pouso de outro voo, vindo da França. A previsão é que os deportados aguardem dentro do avião enquanto os clientes do voo comercial desembarcam primeiro.

São 111 imigrantes que retornaram agora ao Brasil. Desse total, cerca de 80% são de Minas Gerais e devem pegar um novo voo para serem transportados para o aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nota do governo federal diz que representantes dos ministérios dos Direitos Humanos, Relações Exteriores, Saúde e Desenvolvimento Social atuam para receber os repatriados no aeroporto.

“Estão presentes equipes do MDHC, MRE, MS e MDS para o receptivo, oferecendo conforto e estrutura adequada, com acesso à água, alimentação, pontos de energia, internet e banheiro próximo”.

O trajeto até Fortaleza foi providenciado pelo governo dos Estados Unidos e inicialmente a previsão era que o voo tivesse Belo Horizonte como primeira parada no Brasil.

Por determinação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o Ministério das Relações Exteriores negociou com o governo estrangeiro a alteração da rota.

Como Fortaleza é uma cidade litorânea, o objetivo foi evitar que os passageiros sobrevoassem o mínimo possível o território nacional com algemas. Um diplomata brasileiro foi designado para acompanhar o embarque dos deportados.

A criação de um grupo de trabalho foi motivada por um incidente considerado grave e inaceitável pelo governo brasileiro.

Na noite de 24 de janeiro, 88 brasileiros deportados pelos Estados Unidos desembarcaram em Manaus (AM) algemados e com correntes nos pés. Também relataram maus-tratos sofridos dentro da aeronave.

