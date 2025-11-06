A- A+

polêmica Escândalo no Miss Universo após discussão entre organizador tailandês e candidata mexicana O concurso Miss Universo deste ano está no olho do furacão

Denúncias de insultos dirigidos à candidata mexicana durante um evento, seguidas por uma tentativa de boicote em massa das outras candidatas e um pedido de desculpas emocionado do organizador: o concurso Miss Universo deste ano está no olho do furacão.

Mais de 120 mulheres de todo o mundo se reuniram na Tailândia este mês para competir pela coroa de mulher mais bonita do universo. No entanto, a competição desencadeou uma tempestade feminista que chegou a provocar uma reação da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum.

Na terça-feira, a representante do México, Fátima Bosch, protagonizou uma saída dramática, com vestido de gala e salto alto, de uma reunião onde foi criticada pelo executivo tailandês Nawat Itsaragrisil, encarregado pelo Miss Universo de organizar o evento deste ano.

Em uma transmissão ao vivo que viralizou, Nawat questionou a Miss México e chegou a chamá-la de "estúpida" por sua aparente falta de conteúdo promocional sobre a Tailândia em suas redes sociais.

Desde então, o organizador negou ter usado esse termo.

Na gravação, Nawat também pode ser visto solicitando a intervenção da equipe de segurança. Bosch, constrangida, saiu da sala acompanhada pela Miss Iraque.

"O que o diretor fez foi desrespeitoso: ele me chamou de estúpida", disse Bosch a um grupo de jornalistas tailandeses após o incidente. "O mundo precisa ver isso porque somos mulheres empoderadas e esta é uma plataforma para a nossa voz".

A maioria das candidatas ao Miss Universo 2025 se levantou para sair em aparente solidariedade a Bosch, mas elas paralisaram quando Nawat disse àquelas que ainda queriam participar do concurso para "se sentarem".

O escândalo chamou a atenção da presidente Sheinbaum, que na quarta-feira disse que Bosch é um "exemplo de como as mulheres" devem "erguer a voz" contra a agressão.

"Em eventos públicos, as mulheres ficam mais bonitas quando levantam suas vozes e participam", afirmou. "Eu a elogio porque ela vivenciou essa agressão e, com muita dignidade, disse: 'Eu não concordo'".

A própria presidente foi vítima de assédio sexual na terça-feira, no meio da rua, quando um homem se aproximou por trás, tocou seu quadril e seio com as mãos e tentou beijar seu pescoço. Após o incidente, que foi gravado em vídeo, Sheinbaum registrou uma queixa.

Sobre o incidente no Miss Universo, a embaixada mexicana na Tailândia acrescentou no Facebook que está em "comunicação constante" com Bosch e sua família, mas não respondeu ao pedido de mais comentários da AFP.

"Sou humano"

Nawat enfrentou uma condenação pública por seu comportamento pela Organização Miss Universo.

"Não permitirei que os valores de respeito e dignidade para com as mulheres sejam violados", declarou o presidente do concurso, Raúl Rocha, em um discurso no palco.

"Infelizmente, Nawat se esqueceu do verdadeiro significado de ser um anfitrião genuíno", acrescentou, acusando-o de "agressão pública" e afirmando que seu papel no concurso será limitado.

Mais tarde, Nawat compareceu a uma coletiva de imprensa de smoking, chorando inconsolavelmente, e alegou ter sido "traído".

Contudo, ele desempenhou um papel de destaque na cerimônia de abertura do concurso na noite de quarta-feira, onde expressou remorso às sorridentes misses presentes e pediu desculpas a elas.

"Sou humano", disse ele. "A pressão é imensa".

A final da competição está marcada para 21 de novembro na província de Nonthaburi.

