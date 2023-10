Escarlatina: veja sintomas, causas e tratamentos

A- A+

A escarlatina é uma condição infecciosa e contagiosa causada pela bactéria Estreptococo do tipo A, a mesma causadora de infecções na garganta (amigdalite). Ela pode afetar pessoas de qualquer idade, mas acomete principalmente crianças em idade escolar. Um dos principais sintomas são manchas vermelhas e ásperas que surgem em diferentes partes do corpo. O tratamento é feito com antibióticos.

Quais são as causas da escarlatina?

A escarlatina é uma doença infecciosa e contagiosa que costuma ocorrer em crianças em idade escolar, durante a primavera. É transmitida pela bactéria Estreptococo do tipo A, a mesma que causa amidalite, artrite, pneumonia, endocardite, impetigo e erisipela.

A maior parte das pessoas que apresenta uma infecção na garganta, por exemplo, provocada pela bactéria não desenvolve escarlatina. No entanto, segundo o Ministério da Saúde, cerca de 10% são sensíveis às toxinas liberadas por ela e podem desenvolver a doença.

A transmissão ocorre pelo contato direto com a saliva ou a secreção nasal de pessoas doentes ou aquelas que têm a bactéria, mas não apresentam sintomas da condição. De acordo com o Ministério da Saúde, o contato pode ocorrer por gotículas expelidas na tosse ou espirro, beijo, objetos compartilhados, como copos ou mãos que tocaram partículas contaminadas e foram levadas ao nariz ou boca.

O período de incubação da bactéria pode variar de 1 a 10 dias. Ou seja, você pode entrar em contato com o patógeno, mas só começar a apresentar sintomas 10 dias depois.

Quais são os sintomas da escarlatina?

Pequenas manchas na pele de cor vermelho vivo, ásperas, que aparecem inicialmente no tronco, depois tomam a face, o pescoço, os membros, axilas e virilha, mas poupam as palmas das mãos, as plantas dos pés e ao redor da boca;

Calafrios e febre alta nos primeiros dias, que vai baixando aos poucos nos dias seguintes até desaparecer;

Dor de garganta intensa;

Película esbranquiçada ou amarelada que surge por cima da língua, assim como bolinhas;

Mal-estar;

Falta de apetite;

Aumento dos gânglios do pescoço;

Dor no corpo, de barriga e de cabeça;

Náuseas e vômitos.

Como é feito o diagnóstico da escarlatina?

Segundo André Ricardo Araújo da Silva, infectologista do Grupo Prontobaby, o diagnóstico da escarlatina é principalmente clínico, ou seja, observando os sintomas e o histórico do paciente.

— No entanto, o diagnóstico laboratorial pode ser realizado através de teste rápido (aglutinação de Látex) em secreção colhida de orofaringe do paciente — explica.

Como é feito o tratamento da escarlatina?

O tratamento é feito com antibióticos específicos contra a bactéria causadora da escarlatina, principalmente da classe das penicilinas ou macrolídeos, no caso das crianças alérgicas ao grupo das penicilinas.

Podem ser receitados também medicamentos para controle de dor e febre.

Se não tratada, essa doença pode levar a outras complicações, como otite, meningite, pneumonia e febre reumática.

Existe prevenção para a escarlatina?

Infelizmente não existe uma vacina contra esta bactéria.

— A melhor prevenção é manter uma alimentação equilibrada, praticar atividade física regular e boa hidratação — orienta o infectologista André Ricardo Araújo da Silva.

