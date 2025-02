A- A+

POLÍTICA Escassez de medicamentos na Colômbia é sintoma de um sistema de saúde em crise Desde a sua chegada ao poder em 2022, o presidente Gustavo Petro batalha para reformar o serviço de saúde em crise, no entanto, o Congresso freou esta e a maioria das iniciativas do primeiro governo

Nataly Ahumada busca desesperadamente por medicamentos na Colômbia para seu filho com deficiências múltiplas e uma doença que causa ataques epilépticos diários. Os remédios demoram meses a chegar devido à escassez mundial agravada por um sistema de saúde em crise.

Se Mateo Ahumada, de 21 anos, não recebe seu medicamento, “pode entrar em estado convulsivo e, portanto, em um coma induzido”, disse a mulher à AFP.



Esta é uma batalha diária para ela e numerosos pacientes que estão há meses reivindicando seus remédios. O “acesso à saúde” é a maior preocupação dos colombianos, de acordo com uma pesquisa recente da Guarumo e da Ecoanalítica.

A crise nasceu da escassez de suprimentos globais resultante da pandemia e foi exacerbada em um país com um sistema de saúde subfinanciado que não tem condições de comprá-los.

Desde a sua chegada ao poder em 2022, o presidente Gustavo Petro batalha para reformar o serviço de saúde em crise, no entanto, o Congresso freou esta e a maioria das iniciativas do primeiro governo de esquerda da Colômbia.

A proposta foi bloqueada em várias ocasiões uma vez que os legisladores alegam falhas em suas diretrizes que levariam a um desastre ainda maior.



De farmácia em farmácia

Antes do governo de Petro, as associações médicas já alertavam para a falta de medicamentos no país.

Na Colômbia, existem entidades privadas (EPS) que atuam como intermediárias entre o Estado e os hospitais para controlar seu orçamento.

Petro aspira a um sistema 100% público e interveio em várias EPSs.

Os especialistas concordam que o sistema está falido e precisa ser reformado, mas alguns questionam como o governo pretende fazer isso.

O dinheiro que o Estado entrega às EPSs para o atendimento aos pacientes tornou-se insuficiente, de acordo com uma análise da Función Pública, uma mídia especializada.



Vida ou morte

Para Clara Rodríguez, diretora da Associação Colombiana da Indústria Farmacêutica, as políticas governamentais agravaram a crise financeira nos EPSs.

Isso levou a atrasos no pagamento a laboratórios e importadores de medicamentos e, portanto, “interrompeu” sua entrega, explica ele.

Por sua vez, Petro acusou repetidamente de corrupção as EPSs, pois considera que há um “roubo contínuo” de dinheiro público.

Os pacientes sofrem as consequências. “São sempre cinco ou seis horas” de espera, diz José Gómez, de 66 anos, "e também não há fila preferencial para os idosos".

O caso dele é uma questão de vida ou morte. “Tenho que comprar meu medicamento, não posso parar de tomá-lo, ou corro o risco de sofrer um ataque cardíaco ou problemas de pressão arterial.



Sistema "falido"

Diante da crise prolongada, alguns colombianos não têm outra opção a não ser comprar medicamentos caros do próprio bolso. Para outros, o dinheiro é escasso.

As organizações de saúde e os sindicatos denunciam um sistema “falido”, que afeta especialmente os pacientes que sofrem de doenças crônicas, órfãs e raras.

De acordo com o Dr. Rubén Luna, presidente da Associação Colombiana de Transplante de Órgãos e cirurgião de transplante renal, essa situação também coloca em risco o tratamento de doenças crônicas, transplantes, pressão alta e doenças órfãs. Esses tipos de tratamentos “não podem ser suspensos em nenhum momento”, diz ele.

Qualquer atraso pode levar o paciente a "perder o órgão e fazê-lo correr risco de vida".

Em janeiro, o Tribunal Constitucional declarou que os recursos alocados para financiar o sistema eram “insuficientes” e solicitou ao Ministério da Saúde que os reajustasse para garantir serviços de qualidade à população.

