Escassez hídrica: segundo Apac, de 93 reservatórios de água de Pernambuco, 16 estão em colapso

Segundo relatório divulgado pela Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) nesta sexta-feira (22), 16 reservatórios de água de Pernambuco estão em colapso. Os equipamentos, localizados em cidades do Agreste ao Sertão Pernambucano, contemplam o consumo da população, combate a secas (segurança hídrica da população), irrigação agrícola e Regularização de Vazão (controlar o fluxo de rios).

Ao todo, a agência monitora 93 barragens distribuídas no estado de Pernambuco. No Agreste e Sertão, são 73 reservatórios. Dentro deste cenário, a situação de colapso afeta 16, sendo 2 no Agreste e 14 no Sertão, representando apenas 22% do total de barragens monitoradas. Quando se observa apenas o sertão, o percentual em colapso é de 35%.

Reservatórios em colapso

De acordo com a Apac, os valores estão abaixo dos últimos dois anos, mas a diferença não chega nem a 10%. Ainda existem alguns outros dados que são relevantes para a avaliação da situação hídrica. O reservatório equivalente, que é a soma de todos os reservatórios da região, indica um volume acumulado de 31% para o Sertão do estado e 37% para o Agreste.

É importante ressaltar que as chuvas no sertão se iniciam em novembro, logo, existe possibilidade de recarga dos reservatórios e melhora da situação hídrica da região.

"Hoje, dia 22 de agosto de 2025, a situação um pouco mais crítica é no Sertão, onde a quadra chuvosa se encerrou no mês de abril. Dos 40 reservatórios desta região, 14 deles estão em situação de colapso, os demais estão numa situação um pouco mais confortável. No que tange o estado inteiro, 23 reservatórios estão vertendo situação um pouco mais preocupante. No agreste, são os reservatórios de Jucazinho e de Machados que também encontram-se em colapso", explicou o Gerente de Monitoramento de Recursos Hídricos da Apac, Kassio Kramer.

Para ter informações atualizadas a respeito dos reservatórios de Pernambuco, e buscar mais dados, basta acessar o site da APAC, onde existe um geoportal com informações atualizadas diariamente. Na plataforma também é publicado o "boletim reservatórios", um documento oficial com várias informações sobre os equipamentos.

Confira o índice dos reservatórios em Pernambuco:

Na região do Sertão

•Entre 0% e 10% (colapso) - 14 reservatórios;

•Entre 10% e 30% - 9 reservatórios;

•Entre 30% e 80% - 17 reservatórios;

•Entre 80% e 100% - 0 reservatórios;

•Acima de 100% (vertendo) - 0 reservatórios.

Na região Agreste

•Entre 0% e 10% (colapso) - 2 reservatórios;

•Entre 10% e 30% - 3 reservatórios;

•Entre 30% e 80% - 6 reservatórios;

•Entre 80% e 100% - 11 reservatórios;

•Acima de 100% (vertendo) - 11 reservatórios.



Confira a função dos reservatórios:

•Parnamirim: 0% - combate às secas

•Serrinha/Serraria: 0% - abastecimento humano

•Chapéu: 0,16% - abastecimento humano

•Pau Branco: 0,29% - combate às secas

•Arrodeio: 0,29% - combate às secas

•Eng. Camacho: 0,91% - combate às secas

•Entremontes: 1,47% - irrigação

•Jucazinho: 2,50% - abastecimento humano

•Quebra Unha: 2,55% - combate às secas

•Abóboras: 3,01% - abastecimento humano

•Boa Vista (Itapetim): 3,07% - regularização de vazão

•Araripina (Baixio): 3,58% - combate às secas

•Machado: 4,50% - abastecimento humano

•Rancharia: 4,80% - abastecimento humano

•Boa Vista (Salgueiro): 7,01% - irrigação

•Serrote: 8,88% - irrigação

