Esclerose múltipla: medicamento em teste reduz significativamente lesões cerebrais, diz laboratório

O laboratório Roche anunciou nesta quarta-feira (17) que obteve resultados positivos de um estudo avaliando o medicamento fenebrutinibe oral experimental em adultos com formas recorrentes de esclerose múltipla. Segundo os cientistas, o comprimido reduziu significativamente os marcadores de ressonância magnética (MRI) da atividade da doença no cérebro em comparação com o placebo.

O fenebrutinibe é um inibidor de tirosina quinase (BTK) de Bruton. A BTK, também conhecida como tirosina-proteína quinase BTK, é uma enzima que regula o desenvolvimento e ativação de células B e também está envolvida na ativação de células da linhagem mielóide do sistema imune inato, como macrófagos e micróglia.



Dados pré-clínicos mostraram que o fenebrutinibe é potente e altamente seletivo, e é o único inibidor reversível atualmente em ensaios de Fase III para esclerose múltipla.

O fenebrutinibe demonstrou ser 130 vezes mais seletivo para BTK em comparação com outras quinases. Podendo reduzir tanto a atividade quanto a progressão da doença de EM.

Até o momento, mais de 2.400 pacientes e voluntários saudáveis foram tratados com fenebrutinibe em programas clínicos de Fase I, II e III em várias doenças, incluindo EM e outras doenças autoimunes.



Segundo o estudo feito pela Roche, o fenebrutinibe reduziu significativamente o número total de novas lesões cerebrais T1 intensificadas por gadolínio em comparação com o placebo e diminuiu significativamente o número total de lesões cerebrais T2 novas ou crescentes em comparação com o placebo. As lesões T1, medidas por ressonância magnética, são um marcador de inflamação ativa e as lesões T2 representam a quantidade de carga de doença ou carga de lesão. Todos os pacientes apresentaram estar lives de qualquer nova lesão cerebral por um período prolongado.

“Sinto-me encorajado por estes dados clínicos do fenebrutinibe, que são notícias importantes para as pessoas que vivem com EM. O mecanismo de ação do fenebrutinibe, que pode inibir as células B e a micróglia, tem o potencial de reduzir a atividade da doença da EM, como recaídas, e também afetar a progressão da doença”, disse Levi Garraway, MD, Ph.D., diretor médico da Roche e chefe de desenvolvimento global de produtos.

Esclerose Múltipla

A esclerose múltipla (EM) é uma doença crônica que afeta mais de 2,8 milhões de pessoas em todo o mundo. A EM ocorre quando o sistema imunológico ataca anormalmente o isolamento e suporte ao redor das células nervosas (bainha de mielina) no sistema nervoso central (cérebro, medula espinhal e nervos ópticos), causando inflamação e consequente dano. Esse dano pode causar uma ampla gama de sintomas, incluindo fraqueza muscular, fadiga e dificuldade de enxergar, podendo eventualmente levar à incapacidade. A maioria das pessoas com EM experimenta seu primeiro sintoma entre 20 e 40 anos de idade, tornando a doença a principal causa de incapacidade não traumática em adultos mais jovens.

No Brasil, a atriz Claudia Rodrigues, por exemplo, enfrenta a doença há mais de 20 anos com as terapias tradicionais e experimentais que tentam controlar a condição.

Pessoas com todas as formas de EM apresentam progressão da doença, ou seja, perda permanente de células nervosas no sistema nervoso central, desde o início da doença, mesmo que seus sintomas clínicos não sejam aparentes ou não pareçam estar piorando.

Atrasos no diagnóstico e tratamento podem impactar negativamente as pessoas com EM, em termos de saúde física e mental. Um objetivo importante do tratamento da EM é retardar, interromper e, idealmente, prevenir a atividade e a progressão da doença o mais cedo possível.

Tipos de Esclerose Múltipla

A EM remitente-recorrente (EMRR) é a forma mais comum da doença e é caracterizada por episódios de sinais ou sintomas novos ou agravados (recaídas) seguidos por períodos de recuperação. Aproximadamente 85% das pessoas com EM são inicialmente diagnosticadas com EMRR.

A maioria das pessoas diagnosticadas com EMRR acabará por fazer a transição para EM secundária progressiva (SPMS), na qual experimentam um agravamento constante da incapacidade ao longo do tempo.

As formas recidivantes de EM (RMS) incluem pessoas com EMRR e pessoas com EMSP que continuam a ter recaídas.

A EM progressiva primária (PPMS) é uma forma debilitante da doença marcada por sintomas que pioram constantemente, mas geralmente sem recaídas distintas ou períodos de remissão. Aproximadamente 15% das pessoas com EM são diagnosticadas com a forma progressiva primária da doença.

