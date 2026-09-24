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Educação Escola Americana traz para o Recife autora de livro que inspirou o filme Meninas Malvadas Rosalind Wiseman, especialista em prevenção ao bullying, realizará palestra aberta ao público na próxima terça-feira (29) e participará de encontros com estudantes e educadores

Rosalind Wiseman, autora do livro Queen Bees and Wannabes, que inspirou o filme Meninas Malvadas (Mean Girls), uma das principais especialistas em prevenção ao bullying no mundo, estará no Recife na próxima semana, a convite da Escola Americana do Recife (EAR), para uma série de encontros voltados à comunidade escolar da capital.

O primeiro acontece já na próxima terça-feira (29), com uma palestra aberta ao público, a partir das 19h30, no Centro de Eventos da Faculdade Pernambucana de Saúde (FPS), no bairro da Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

Os ingressos podem ser adquiridos no site da EAR. Como a escola é uma instituição de ensino constituída em formato de associação, sem fins lucrativos, todo o dinheiro arrecadado com as vendas será reinvestido em prol do crescimento da comunidade.

“Sempre procuramos trazer pessoas para informar e ajudar no crescimento tanto dos pais quanto dos profissionais e alunos da escola e conseguimos trazer uma pessoa que aborda os dois grupos. Então, ficamos muito felizes com isso e pensamos em abrir para o Recife inteiro e ver se tem mais gente que gostaria de participar, entendendo melhor como ajudar os filhos a lidar com as situações sociais deles”, afirmou o superintendente da EAR, Peter Klam.

A iniciativa da EAR busca trazer para Recife um debate internacional sobre os desafios enfrentados por crianças e adolescentes, especialmente em um contexto marcado pelo uso intenso das redes sociais e pela busca por pertencimento.

“Falamos muito em ser um cidadão, isso é uma coisa muito importante para nós aqui na EAR. Acredito que a escola está exercendo esse papel ao trazer outras pessoas da comunidade. Isso é cidadania, é esforço para melhorar a sociedade”, destacou.

Já nos dias 1º e 2 de outubro, um workshop imersivo voltado para educadores e gestores escolares reunirá profissionais de diversas instituições bilíngues do Brasil no Hotel Atlante Plaza, em Boa Viagem.

Durante a passagem pela cidade, Rosalind Wiseman também participará de uma programação voltada à comunidade da Escola Americana, com capacitações para educadores e atividades com estudantes.

Os encontros abordarão temas como bullying, conflitos entre jovens, pressão social, liderança ética, relações interpessoais e o papel dos adultos na construção de ambientes escolares mais saudáveis, seguros e respeitosos.

Segundo o superintendente da EAR, a comunidade escolar consegue lidar melhor com o bullying quando capacitada de forma conjunta, com pais e alunos. “Para nós, aprender a lidar com essas coisas nos torna uma sociedade melhor”, finaliza Klam.

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