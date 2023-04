A- A+

EDUCAÇÃO Escola Arco-Íris, na Várzea, realiza evento sobre cultura de paz nas escolas Festival Paz em Todas as Cores teve atividades voltadas à promoção da não-violência no ambiente escolar

Com o intuito de ressaltar a importância da instituição de uma cultura de paz no ambiente escolar, a Escola Arco-Íris — localizada da Várzea, na Zona Oeste do Recife — realizou, nesta quinta-feira (20), o Festival Paz em Todas as Cores. A ação trouxe apresentações culturais, rodas de conversa, entre outras atividades voltadas à promoção da não-violência e ao fortalecimento de vínculos entre estudantes, profissionais da educação e famílias.

Entre as rodas de diálogos, os temas abordados dialogam com a prevenção do bullying, segurança online, acolhimento emocional e cultura de paz. Segundo a escola, a ideia do evento surgiu a partir de conversas entre a instituição e os responsáveis pelos alunos que frequentam a escola; ao longo da manhã, familiares estiveram presentes no evento e participaram de atividades.

Uma das idealizadoras do festival foi Carol Falcão, mãe de duas crianças (de 6 e 9 anos) que estudam na escola. Para ela, o objetivo principal do evento é reforçar que o ambiente escolar deve ser acolhedor e seguro. “É preciso romper essa cadeia de sentidos, medos e temores que foi se espalhando. Tudo isso faz parte de uma estratégia para que a gente tenha medo, se encastele, e comece a olhar para os outros com um certo estranhamento. A escola é o lugar propício para desconstruir esse processo de isolamento, de individualização”, comentou.

Além das rodas de conversa, a programação do evento ainda teve apresentações musicais e oficinas artísticas. O festival trouxe, ainda, uma atividade coletiva, na qual os discentes são convidados a construir um mural completando a frase ‘Escola é…’; o resultado da construção será exposta na escola.



A coordenadora pedagógica da Escola Arco-Íris, Ana Lídia Calazans, uma das motivações principais do evento é romper com os sentimentos de medo e alerta que atingem pais, mães, responsáveis e alunos, realizando um “trabalho interdisciplinar” com foco no acolhimento. “O dia de hoje é marcante, mas esse é um trabalho que também fazemos de forma contínua. Outro ponto que devemos destacar é a importância da participação dos pais e mães no ambiente escolar, isso faz com que possamos trazer de volta a confiança às escolas”, afirmou a profissional.

Um dos pontos abordados ao longo do festival foi o acesso à informação por parte das crianças e adolescentes. Para a diretora pedagógica da escola, Tuca Acioli, questões como o uso das redes sociais por parte dos alunos devem ser abordadas com cuidado e de forma contínua. “Nesse momento, a gente percebe os jovens muito envolvidos nessa onda, o que não é estranho porque os adolescentes têm uma tendência a procurar grupos, identidades, e as redes proporcionam isso. É importante perceber, inclusive, que alguns perigos não estão na chamada deep web, mas na superfície", disse a diretora.

Segundo a gestora, a instituição tem um protocolo para o uso de celulares dentro da escola. Na Arco-Íris, não há uma restrição total ao acesso aos smartphones por parte dos alunos; no entanto, existe uma orientação e uma observação constante por parte dos profissionais da escola.

