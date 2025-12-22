Escola de Eletricistas da Neoenergia Pernambuco oferece vagas para turmas até esta terça-feira (23)

A- A+

As novas turmas da Escola de Eletricistas da Neoenergia Pernambuco recebem inscrições até esta terça-feira (23). Em parceria com o Senai, o programa de formação profissional oferece capacitação gratuita para o setor elétrico.

Atualmente, cinco turmas mistas estão sendo ofertadas pela distribuidora nas cidades de Paulista, Cabo de Santo Agostinho, Caruaru, Araripina e Arcoverde, com 27 vagas cada.



Os participantes do curso precisam preencher os seguintes requisitos: ter mais de 18 anos, ensino médio completo e carteira de habilitação nas categorias B, C ou D.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente por meio do site da Neoenergia Pernambuco.



A capacitação possui uma carga horária total de 540 horas, sendo 164 na modalidade on-line e as outras presencial, com a realização de atividades práticas conduzidas por profissionais especializados.



As turmas são oferecidas em dois formatos distintos. As diurnas têm a duração de três meses e contam com auxílio-transporte e alimentação. Já as noturnas duram um total de seis meses e oferecem auxílio-transporte.



Em Araripina e Arcoverde, as aulas práticas acontecem no período noturno. Já em Caruaru, no Cabo de Santo Agostinho e em Paulista, as turmas funcionam no período diurno.



Desde a sua implantação, a Escola de Eletricistas já formou 1.990 profissionais em Pernambuco, sendo 326 mulheres. Do total, 1.660 foram contratados pela Neoenergia.

