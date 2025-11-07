A- A+

Qualificação Escola de Empreendedorismo do Recife abre mais de 400 vagas gratuitas em capacitações; confira Oportunidades são voltadas para as demandas em qualificação do mercado empreendedor

A Escola de Empreendedorismo do Recife abriu, nesta sexta-feira (7), mais de 400 vagas gratuitas em capacitações.



As oportunidades são voltadas para as demandas em qualificação do mercado empreendedor.



Há vagas para estratégias de marketing digital, inteligência artificial, acesso a linhas de crédito, além de orientações sobre custos, preços e formalização de negócios.

Inscrições

Interessados devem se inscrever na plataforma Conecta Recife, ou na aba de cursos do GO Recife.

Local

As capacitações começam no próximo dia 11 de novembro, no período da manhã, onde funcionam as duas unidades da EER, no Desenvolve Recife Centro, em Santo Amaro, e no Desenvolve Recife Sul, em Boa Viagem.

"São enormes possibilidades para empoderamento e ampliação da ação empreendedora da recifense e do recifense. São diversos cursos que toda boa empreendedora e bom empreendedor precisa", explicou a secretária de Trabalho e Qualificação Profissional, Isabella de Roldão.

A Escola de Empreendedorismo do Recife foi criada este ano e tem como objetivo capacitar a mão de obra empreendedora do Recife para impulsionar os negócios.

As vagas são ofertadas pela Prefeitura do Recife, por meio da Secretaria de Trabalho e Qualificação Profissional (STQP).



Serviço:

Escola de Empreendedorismo do Recife (EER) oferta capacitações

Horário: Manhã

Locais:

- Desenvolve Recife Centro, Rua Dr João Vieira de Menezes, 401, Santo Amaro;

- Desenvolve Recife Sul, Rua Barão de Souza Leão, 1467, Boa Viagem.

