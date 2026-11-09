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ESPECIALIZAÇÃO Escola do TCO-PE recebe inscrições para processo seletivo com 90 vagas para cursos de pós-graduação Oportunidade é destinada aos servidores do TCE-PE e órgãos jurisdicionados

A Escola do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco recebe inscrições para três cursos de pós-graduação lato sensu, em nível de especialização, até 15 de novembro.

São oferecidas 90 vagas ao todo, sendo 30 para os cursos de Gestão Pública e Controle; de Licitações Públicas e Contratos Administrativos; e de Controle Interno e Gestão de Riscos.

As pós-graduações são destinadas a servidores efetivos e comissionados do TCE-PE e a servidores efetivos, comissionados e empregados públicos dos órgãos e entidades das administrações estadual e municipal de Pernambuco jurisdicionados ao Tribunal, desde que possuam formação em nível superior.

A seleção será realizada em etapa única, com pontuação baseada na formação acadêmica e no tempo de experiência profissional no serviço público, conforme critérios efetivamente adotados no processo seletivo. Os interessados devem acessar o edital com todas as informações no site da Escola de Contas https://escola.tcepe.tc.br/).

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, de 17 de outubro a 15 de novembro de 2026, mediante o pagamento de taxa de inscrição de R$ 50,00. O pagamento poderá ser realizado por PIX ou depósito/transferência bancária, conforme as orientações estabelecidas no edital.

No momento da inscrição, o candidato deverá preencher o formulário eletrônico (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6jB0xXBhvxOVIEGoAPopmJX3HAWkp4-acpFOoHfCjOdGKkA/closedform) e anexar a documentação exigida.

Entre os documentos estão diploma ou declaração de conclusão do curso superior, documento de identidade e CPF, manifestação da chefia ou autoridade competente quanto à disponibilidade para realização do curso e documentação que comprove o vínculo funcional, conforme a categoria do candidato.

Também deverá ser apresentada certidão ou declaração do setor de gestão de pessoas referente ao cargo/função e período de exercício, além do comprovante de pagamento da taxa de inscrição.



*Com informações da assessoria de imprensa

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