AFASTAMENTO "Escola é lugar de aprendizagem, não de violência", diz João Campos após afastamento de professora Além do afastamento da professora denunciada por agressão contra um estudante atípico, foi aberto um processo administrativo

Após denúncia de agressão contra um estudante neuroatípico, uma professora da rede municipal de ensino foi afastada.



Em nota, divulgada na noite desta sexta-feira (15), a Secretaria de Educação do Recife confirmou o afastamento da envolvida em todas as atividades pedagógicas até a conclusão das investigações.

Além disso, foi aberto um processo administrativo para apuração dos fatos. A Secretaria lamentou o ocorrido e se colocou à disposição do estudante, da família e da comunidade escolar para prestar todo o apoio necessário.

O prefeito do Recife, João Campos, publicou em uma rede social, que não admitirá casos de agressão na rede municipal de ensino.

"Já determinamos o afastamento imediato de uma professora que teria agido com agressividade contra um estudante atípico em uma escola municipal. O processo administrativo foi aberto para que todos os fatos sejam apurados e as devidas providências sejam tomadas. Escola é lugar de ensino e aprendizagem, não de violência", afirmou o prefeito.

Ainda em nota, a Secretaria de Educação do Recife informou que não compactua, sob quaisquer circunstâncias, com qualquer ato de violência física ou psicológica no ambiente escolar.



O comunicado diz também que o compromisso da gestão municipal é garantir que todas as unidades de ensino da rede municipal sejam espaços de respeito, segurança e acolhimento, especialmente para estudantes em situação de vulnerabilidade ou com necessidades específicas.

