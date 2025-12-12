A- A+

Educação Escola Eleva Recife abre inscrições para programa de bolsas de estudo com até 100% de desconto As inscrições seguem até o dia 16 de dezembro de 2025 e o resultado do processo será divulgado até o dia 23 de dezembro, por e-mail

A Escola Eleva Recife está com inscrições abertas para o seu programa de incentivo educacional a alunos do ensino médio, o Eleva Talentos. Com foco em estudantes de alto desempenho, a instituição de ensino disponibilizará bolsas com descontos de até 100% do investimento anual da escolaridade. As inscrições para o processo seletivo seguem até o dia 16 de dezembro de 2025.

Destinado exclusivamente para estudantes que iniciarão o 1º ano do Ensino Médio em 2026 (10º ano em 2026), o processo é composto por comprovação de currículo escolar; seleção de conhecimentos em português, matemática, ciências da natureza, ciências humanas e redação; comprovação da renda família; análise motivacional, entre outras avaliações. Confira o formulário de candidatura.

Habilidades nas áreas de música, artes, teatro e esportes poderão ser consideradas como diferencial em critérios de desempate. O resultado do processo será divulgado até o dia 23 de dezembro, por e-mail.

As bolsas são pessoais e intransferíveis, e cobrem unicamente o valor total da anuidade da escolaridade, não contemplando material didático, alimentação, atividades extracurriculares e demais custos inerentes ao andamento da rotina escolar. Além disso, a renovação anual condicionada ao desempenho acadêmico, frequência e conduta.

O Programa de Bolsas Eleva Talentos é uma iniciativa da rede Inspired Education para o Brasil.instituição de ensino brasileira, bilíngue e em tempo integral – pertencente ao Grupo Inspired

Integrante do grupo global Inspired Education, a instituição brasileira, bilíngue e em período integral combina tradição e inovação no ensino. Inaugurada em 2022, oferece uma abordagem pedagógica que integra excelência acadêmica e desenvolvimento socioemocional.

Com um campus de 9,6 mil m², a estrutura inclui espaços como Maker Space, biblioteca, quadra poliesportiva, Media Lab e áreas exclusivas para artes, música e tecnologia.

A Eleva atende alunos da Educação Infantil ao Ensino Médio, preparando-os para ingressarem nas melhores universidades do Brasil e do mundo por meio do programa International Baccalaureate (IB), que oferece uma formação pré-universitária reconhecida internacionalmente.

Além disso, promove atividades extracurriculares que vão de esportes a artes, incentivando a criatividade, o protagonismo estudantil e a cidadania global.

