Encontro Escola Eleva Recife promove evento gratuito para profissionais da saúde e da educação Com o tema "Construindo pontes na aprendizagem: desafios e conquistas", a primeira edição do "Café Pedagógico" ocorre nesta quinta-feira (29)

A Escola Eleva Recife realiza, nesta quinta-feira (29), a primeira edição do “Café Pedagógico”. Gratuito e exclusivo a profissionais da saúde e da educação, o encontro na Imbiribeira, Zona Sul do Recife, tem como ponto central o tema “Construindo pontes na aprendizagem: desafios e conquistas”.

Em formato de conversa, o momento contará com palestra de Luciana Cidrim, PhD em Ciências da Linguagem e especialista em soluções educacionais para leitura, e a intermediação de Daniella Menezes, especialista em saúde mental e psicóloga da Escola Eleva Recife.

De acordo com a psicóloga Daniella Menezes, a proposta é abrir as portas da escola para os profissionais que acompanham os estudantes em atendimentos especializados.

"Fortalecer a parceria e a construção de um percurso de aprendizagem e desenvolvimento saudável por meio da construção de uma rede de ainda mais cuidado das crianças e adolescentes”, pontuou.

A inscrição para o “Café Pedagógico” está disponível por meio do link.

Serviço:

Escola Eleva Recife| Café Pedagógico Jan/2026

Dia: quinta-feira (29.01.2026).

Horário: às 8h30.

Local: Escola Eleva Recife – Rua Alameda das Hortências, nº279, Imbiribeira.

Informações: @escolaelevarecife

OBS: Inscrições serão realizadas conforme disponibilidade de vagas.

