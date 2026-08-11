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FERNANDO DE NORONHA Escola em Fernando de Noronha realiza 3ª Feira da Diversidade Cultural com foco na história da ilha Evento ocorre nesta quarta-feira (12) com trabalhos de alunos do 6º ao 9º ano sobre patrimônio, período colonial, presídio político e ditadura militar.

A Escola de Referência em Ensino Médio (Erem) Arquipélago Fernando de Noronha realiza, nesta quarta-feira (12), a 3ª edição da Feira da Diversidade Cultural.



Com o tema “Territórios, Poder e Memória: Pernambuco e Fernando de Noronha na História do Brasil”, o evento público ocorre nos turnos da manhã e da tarde, reunindo pesquisas desenvolvidas por estudantes do 6º ao 9º ano do ensino fundamental.

A programação integra o projeto “Memórias, Telas e Territórios”, iniciativa pedagógica iniciada em março em parceria com a EcoNoronha.



A proposta pretende transformar o ambiente escolar em um centro de investigação histórica e preservação da memória local, estimulando os alunos a pesquisarem documentos, registros audiovisuais, objetos antigos e relatos orais da população noronhense.

O projeto conta com uma abordagem interdisciplinar envolvendo as disciplinas de História, Geografia, Matemática, Ciências e Língua Portuguesa.



Sob a coordenação da professora de História Grazielle Rodrigues e com apoio do professor de Geografia Kelvin Júlio, os estudantes conectam acontecimentos do passado e dinâmicas do território com ferramentas e mídias modernas.



EREM Arquipélago Fernando de Noronha realiza, nesta quarta (12), a 3ª edição da Feira da Diversidade Cultural. Foto: Divulgação/EREM Arquipélago

As apresentações abordam diferentes fases da formação do arquipélago.



As turmas do 6º ano trabalham o patrimônio cultural maetrial e imaterial da ilha por meio de maquetes, livros de receitas, painéis fotográficos, registros audiovisuais, linhas do tempo e espaços de contação de histórias.



O 7º ano explora o período colonial e os conflitos com franceses e holandeses através de mapas interativos, diários de bordo, encenações e painéis comparativos.

Já os estudantes do 8º ano expõem sobre a época em que Noronha funcionou como presídio do Império, utilizando maquetes, galerias de personagens históricos, jornais de época fictícios, painéis e dramatizações em áudio



Por fim, o 9º ano aborda o período da Ditadura Civil-Militar, analisando a transformação do local em Território Federal, a passagem de presos políticos, os relatórios da Comissão da Verdade e a reanexação do arquipélago ao estado de Pernambuco, que ocorreu em 1988.

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