Escola Indígena de Pernambuco recebe prêmio do Banco Central

Localizada no município de Itacuruba, no sertão pernambucano, a Escola Estadual Indígena Josefa Alice da Conceição foi premiada pelo Banco Central do Brasil por seu desempenho no programa de educação financeira Aprender Valor durante o ciclo de 2022.

A iniciativa, que estimula o desenvolvimento de competências e habilidades de educação financeira e educação para o consumo, foi desenvolvida em parceria com o Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação da Universidade Federal de Juiz de Fora (CAEd/UFJF).

Na unidade de ensino estadual, o programa foi adotado nas turmas de 1º ao 9º ano, promovendo a execução de projetos escolares que articulam habilidades relacionadas ao planejamento do uso dos recursos, à poupança ativa e ao uso responsável do crédito.

Realizada nesta quarta-feira (23), a premiação aconteceu na sede do Banco Central em Brasília e contou com a presença da Secretária Executiva de Desenvolvimento da Educação, Tárcia Silva, além de uma equipe técnica da Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE).

“Para nós, é uma grande alegria receber esse reconhecimento. Significa que estamos no caminho certo, que estamos fazendo e buscando sempre o melhor para as nossas crianças, porque o futuro é delas e o futuro da nossa ancestralidade está na mão dos nossos curumins”, celebrou Lucélia Leal, coordenadora geral da unidade de ensino.

Além das atividades para as turmas do ensino fundamental, o programa oferece avaliações para os estudantes e formação para a equipe gestora e corpo docente.

“No Aprender Valor, a gente ensina às nossas crianças que é importante planejar. Quando a gente aprende a fazer isso, poupamos a natureza, o meio ambiente. Cuidamos do que é sagrado, da vida”, pontuou a indígena Pankará que coordena a escola.

