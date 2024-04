A- A+

Educação Escola Municipal em Itamaracá tem projeto para criação de jornal digital feito por alunos A Escola Dulce da Costa Lima visitou a Folha de Pernambuco com estudantes do 5º ano para entender como funciona um jornal

A Escola Municipal Dulce da Costa Lima, localizada em Itamaracá, Litoral Norte de Pernambuco, realizou na manhã desta segunda (22) uma visita ao jornal Folha de Pernambuco, no Bairro do Recife. O colégio tem um projeto para criação de um jornal digital feito pelos próprios alunos.

Ao todo, 23 alunos do 5º ano, com idades entre 9 e 11 anos, estavam na visita à Folha. Acompanhando as crianças estavam as professoras de português, Jaqueline Xavier e Tannagra Portella, a gestora da escola, Rizomar Cruz, e a coordenadora do colégio, Patrícia Alves.

Escola Municipal Dulce da Costa Lima, em visita à Folha de Pernambuco. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco.

Patrícia, aliás, ressaltou a importância do passeio para entender como funciona um jornal e como a escola pretende implementar o projeto.

"Para que eles tenham uma base, nós escolhemos a Folha de Pernambuco para que eles tivessem realmente uma noção de como funciona e de que forma a gente pode construir esse jornal na escola. A partir de agora, a gente já vai começar a conversar com os pais e tentar formular as categorias que vão estar dentro desse jornal digital", comentou.

Patrícia Alves, coordenadora da escola. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco.

De acordo com Patrícia, essa é a primeira escola de Itamaracá a ter essa iniciativa.

A estudante Kethelly Maria, de 11 anos, comentou que ficou bastante animada com a visita e que já tem o hábito de consumir notícias.

"Achei legal, divertido. Assisto jornal, gosto de ver notícias sobre acidentes, notícias sobre injeção da COVID e da dengue", afirmou.

Kethelly comentou também que ficou muito empolgada para começar o jornal na escola.

Kethelly Maria, aluna da escola. Foto: Clarice Melo / Folha de Pernambuco.

