MUNDO Escola raspa cabeça de alunas por usarem véu incorretamente na Indonésia Hijab faz parte do uniforme do ensino público em partes do arquipélago

Um professor de uma escola na Indonésia raspou parcialmente a cabeça de cerca de dez meninas, acusadas de usarem incorretamente seus véus islâmicos, disse, nesta segunda-feira (28), o diretor da instituição.

Em algumas regiões conservadoras deste arquipélago do sudeste asiático, com a maior população muçulmana do mundo, as estudantes devem usar o hijab, que faz parte do uniforme do ensino público.

O professor, cuja identidade não foi revelada pela escola de ensino médio SMPN 1, na cidade de Lamongan, província de Java Oriental, castigou 14 estudantes muçulmanas por sua vestimenta considerada incorreta e raspou parte de seus cabelos, indicou Harto, o diretor da escola, que como muitos indonésios só tem um nome.

"Não é obrigatório que as alunas usem o hijab, mas foi aconselhado que usassem bonés para uma aparência adequada", disse o diretor à AFP.

Após os protestos das famílias, "pedimos desculpas aos pais", disse o diretor. O professor que aplicou o castigo foi suspenso e a escola oferecerá assistência psicológica às meninas afetadas, acrescentou o diretor.

"O caso de Lamongan é provavelmente o pior caso de intimidação visto na Indonésia", disse Andreas Harsono, da ONG Human Rights Watch na Indonésia.

