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EDUCAÇÃO ETE de Criatividade Musical abre 200 vagas para cursos técnicos; saiba como concorrer Processo seletivo segue aberto até o dia 20 de novembro

Estão abertas as inscrições para os cursos técnicos da Escola Técnica Estadual (ETE) de Criatividade Musical, com ingresso no primeiro semestre letivo de 2027.

Ao todo, serão 200 vagas disponibilizadas, com aulas previstas para começarem em 10 de fevereiro do próximo ano.

O processo seletivo começou nessa terça-feira (10) e segue de forma gratuita até o dia 20 de novembro por meio de formulário eletrônico disponibilizado pela Secretaria de Educação de Pernambuco.

Podem participar tanto estudantes que já concluíram o ensino médio, na modalidade subsequente, quanto alunos que ainda estão cursando esta modalidade de ensino, pela modalidade concomitante.

As oportunidades estão distrbuídas nos três turnos (manhã, tarde e noite) em cursos de baixo acústico, baixo elétrico, bateria, canto, clarinete, fagote, flauta doce, guitarra, percussão erudita, piano, oboé, teclado, trombone, trompa, trompete, tuba, euphonium, viola de arco, violoncelo e violino.

Processo seletivo

A seleção será realizada em duas etapas, ambas de caráter classificatório e eliminatório.

A primeira delas, prevista para acontecer em 25 de novembro, será uma avaliação de Teoria Musical e Percepção Musical, aplicada de forma remota.

Já a segunda será feita de forma presencial na sede da ETE de Criatividade Musical, na Rua da Aurora, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, em 3 de dezembro. Nela, os estudantes poderão demonstrar sua habilidade musical em provas práticas do instrumento musical escolhido ou de canto.

A primeira classificação deverá ser divulgada em 7 de dezembro.

Confira o edital

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